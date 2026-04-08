Durante la mañana y tarde de este miércoles 8 de abril, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de abril
Guaymallén
– En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Proyectada G131. En calle Miralles, entre Grenón y Ferrari. En calle San Miguel, hacia el sur de Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 15.00 h.
Las Heras
– En calle San Cayetano y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.
– En la intersección de Ruta Nacional N°7 con Ruta Provincial N°52. En loteo Álvarez, en el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y adyacencias; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
– En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40. Entre calles Proyectada J565, De la Estación, La Cordillera, Ruta Provincial N°15, barrio El Porvenir y zonas aledañas; Ugarteche. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
– En la intersección de calle Perito Moreno con Santa Clara y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h.
– En calle Perito Moreno, entre Santa Rita y Santa Clara, y adyacencias; Santa Blanca. De 11.15 a 14.00 h.
– En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
– En la intersección de calle San Juan con Santa Lucía y zonas aledañas. En calle San Carlos. En calle Santa Lucía, hacia el este de San Juan; Colonia San Francisco. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
– En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Ruta Provincial N°89 y Escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 11.30 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.