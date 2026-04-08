Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de abril.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 8 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril

– En calle San Cayetano y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de Ruta Nacional N°7 con Ruta Provincial N°52. En loteo Álvarez, en el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y adyacencias; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

– En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40. Entre calles Proyectada J565, De la Estación, La Cordillera, Ruta Provincial N°15, barrio El Porvenir y zonas aledañas; Ugarteche. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

– En la intersección de calle Perito Moreno con Santa Clara y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Perito Moreno, entre Santa Rita y Santa Clara, y adyacencias; Santa Blanca. De 11.15 a 14.00 h.

– En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En la intersección de calle San Juan con Santa Lucía y zonas aledañas. En calle San Carlos. En calle Santa Lucía, hacia el este de San Juan; Colonia San Francisco. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

– En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Ruta Provincial N°89 y Escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 11.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Miércoles 08 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/jUNOWOwj2u — EDEMSA (@Edemsa) April 7, 2026

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Escuela Malvinas Argentinas. En finca Las Pircas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Neme, Bascuñán, Rutas Tabanera y Provincial N°92. En calle Quintana; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En calles Furlotti y Furlotti II, entre Costa Canal Uco e Independencia; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Florida y Guiraldes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Zavattieri, entre Santa Teresa y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Los cortes de luz afectarán a varios departamentos de la Provincia de Mendoza. Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.