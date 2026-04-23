Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de abril.

Durante la mañana y tarde de este jueves 23 de abril , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de abril

En Edemsa trabajamos todos los días para generar un impacto positivo, impulsando iniciativas que promueven la educación, el desarrollo de los jóvenes y el acompañamiento a quienes más lo necesitan pic.twitter.com/0h5rB4VEBp

– En calle Jerónimo Ruiz, hacia el norte de Carril Gómez. En carril Gómez, hacia el oeste de Jerónimo Ruiz, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Arturo González y Crucero General Belgrano. En Crucero General Belgrano, hacia el sur de Acceso Este, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 12.30 h.

– Entre calles Vicente López, Panamá, Matheu y Río seco Viamonte. En barrio Las Carretas y adyacencias; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Santa Elena y Carril Viejo, hacia el sur de El Remanso, y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 13.15 h.

– En la intersección de calle Pedro Pascual Segura con Paraná y adyacencias; El Plumerillo. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles La Purísima, Río Tordillo, Virgen de Lourdes, Proyectada G49 y zonas Aledañas; Capilla del Rosario. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles N°3, La Arenina, Ponon Trehuá y Ruta Provincial N°179; Las Malvinas. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Sabatieri, entre Santa Teresa y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Benielli, Blas Parera, Los Sauces y Casnati. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Escuela; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Quiroga. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Dante, 900 metros hacia el este de Ruta Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodegas Salentein; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Bascuñán, Neme, Ruta Tabanera y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.