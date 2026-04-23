23 de abril de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de abril.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 23 de abril, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – Entre calles La Purísima, Río Tordillo, Virgen de Lourdes, Proyectada G49 y zonas Aledañas; Capilla del Rosario. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – En la intersección de calle Pedro Pascual Segura con Paraná y adyacencias; El Plumerillo. De 9.45 a 13.45 h.

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Santa Elena y Carril Viejo, hacia el sur de El Remanso, y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Vicente López, Panamá, Matheu y Río seco Viamonte. En barrio Las Carretas y adyacencias; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Arturo González y Crucero General Belgrano. En Crucero General Belgrano, hacia el sur de Acceso Este, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 12.30 h.

  • – En calle Jerónimo Ruiz, hacia el norte de Carril Gómez. En carril Gómez, hacia el oeste de Jerónimo Ruiz, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

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Tunuyán

  • – Entre calles Bascuñán, Neme, Ruta Tabanera y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodegas Salentein; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Dante, 900 metros hacia el este de Ruta Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.00 h.

San Carlos

  • – Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Quiroga. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Escuela; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Benielli, Blas Parera, Los Sauces y Casnati. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En calle Sabatieri, entre Santa Teresa y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles N°3, La Arenina, Ponon Trehuá y Ruta Provincial N°179; Las Malvinas. De 10.30 a 14.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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