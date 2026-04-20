20 de abril de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de abril

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de abril.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 20 de abril, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – En calle Sánchez, entre Godoy Cruz y Buenos Aires. En calle Buena Nueva, entre Sucre y Buenos Vecinos, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre Lateral Este de la Costanera, calles Mathus Hoyos, Río Negro, Moreno, Besares y áreas adyacentes; Pedro Molina. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

  • – En Viña Doña Paula; Anchoris. De 9.15 a 11.15 h.

  • – En calles Roque Sáenz Peña y Guardia Vieja. En el barrio Bodega Vistalba y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle El Remanso; Anchoris. De 11.45 a 15.15 h.

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Tupungato

  • – En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle La Costa (o La Estancia), entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Bodega Boutique Pócima. En finca La Pita, Restaurant Mi Rancho, El Rincón del Nogal y áreas adyacentes; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles N°1, Rusa, Línea Ancha y Diamante; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle N°8, entre Valdez y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Atuel Norte. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Provincial N°222, entre Ruta Nacional N°40 y complejo Los Molles. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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