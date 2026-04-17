17 de abril de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de abril

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de abril.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 17 de abril, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – En callejón Vargas, hacia el sur de la Lateral de Hospital EL Sauce, y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • – Entre calles Furno e Iriarte y Rutas Nacional N°40 y Provincial N°88; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – Entre calles El Cementerio, Administración o Pellegrini, Casas Viejas y El Badén. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles Finca Papes y El Retiro. En Eral Bravo S.A.; Eugenio Bustos. De 10.00 a 13.45 h.

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San Rafael

  • – En calle Victorino de la Plaza, entre El Toledano y Las Glicinas. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Quiroga, Balloffet, Arístides Villanueva y Agustín Álvarez. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre Las Bardas y La Junta. En paraje El Chacay. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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