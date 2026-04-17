Día Mundial de la Hemofilia: por qué se celebra hoy, 17 de abril

Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia , una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad hereditaria y promover el acceso a tratamientos adecuados. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

La hemofilia es una patología congénita que impide que la sangre coagule de forma adecuada. Se trata de una enfermedad crónica que puede provocar hemorragias recurrentes y, en algunos casos, de aparición espontánea.

Hoy, 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia

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Según diversas fuentes, esta efeméride fue establecida por la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) en conmemoración del nacimiento de su fundador, Frank Schnabel .

El objetivo de esta fecha es concientizar a la población sobre la enfermedad y promover el intercambio de conocimientos e investigación , con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

Durante esta jornada, distintos organismos e instituciones a nivel internacional impulsan campañas informativas para dar a conocer más sobre este trastorno y fomentar su comprensión.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 17 de abril, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.