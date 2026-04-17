17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Abril

Día Mundial de la Hemofilia: por qué se celebra hoy, 17 de abril

Cada 17 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial de la Hemofilia: por qué se celebra hoy, 17 de abril

Día Mundial de la Hemofilia: por qué se celebra hoy, 17 de abril

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad hereditaria y promover el acceso a tratamientos adecuados. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Día Mundial de la Hemofilia
Hoy, 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia

Hoy, 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia

Por qué el 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia y qué busca esta jornada

La hemofilia es una patología congénita que impide que la sangre coagule de forma adecuada. Se trata de una enfermedad crónica que puede provocar hemorragias recurrentes y, en algunos casos, de aparición espontánea.

Lee además
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril video

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril
Día Mundial del Malbec: por qué se festeja hoy, 17 de abril

Detrás de una copa de Malbec: el origen que se recuerda hoy en su día mundial

Según diversas fuentes, esta efeméride fue establecida por la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) en conmemoración del nacimiento de su fundador, Frank Schnabel.

El objetivo de esta fecha es concientizar a la población sobre la enfermedad y promover el intercambio de conocimientos e investigación, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

Durante esta jornada, distintos organismos e instituciones a nivel internacional impulsan campañas informativas para dar a conocer más sobre este trastorno y fomentar su comprensión.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 17 de abril, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (16 de abril)

Tu voz en riesgo: el mensaje detrás del 16 de abril que pocos conocen

Aprovechá hoy: Banco Nación tiene descuentos en gastronomía y así funcionan

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (15 de abril)

El curioso motivo por el cual hoy se festeja el Día Mundial de la Cuántica

¿Falta el pago del Progresar? Las causas detrás del atraso en abril 2026

14 de abril: la historia detrás del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

Día Internacional del Beso: el llamativo origen detrás del 13 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Sin turnos ni médicos: la crisis de PAMI satura los hospitales públicos de Mendoza. video

Colapso en PAMI: sin médicos ni turnos, jubilados saturan los hospitales públicos en Mendoza

Las Más Leídas

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

Crimen brutal en Godoy Cruz: la Justicia apunta a menores de edad como autores

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y apuntan a mejoras urgentes en el Paso Cristo Redentor

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y pidieron cambios urgentes en el Paso a Chile