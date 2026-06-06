6 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Empresa

La industria sigue bajo presión: 4 de cada 10 empresas reportan retrocesos en producción y ventas

Los datos surgen de un informe de la Unión Industrial Argentina correspondiente a abril que, si bien mostró una leve mejora respecto de los meses anteriores, reflejó un desempeño más débil en comparación con el mismo período de 2025.

La industria sigue bajo presión: 4 de cada 10 empresas reportan retrocesos en producción y ventas

La industria sigue bajo presión: 4 de cada 10 empresas reportan retrocesos en producción y ventas

Por Sitio Andino Economía

La industria argentina volvió a encender señales de alerta sobre la marcha de la economía. Según un reciente informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), si bien durante abril se observó una mejora respecto del primer trimestre de 2026, cuatro de cada diez empresas continúan reportando caídas tanto en la producción como en las ventas.

Embed

Datos que preocupan: cuál es el panorama actual de la industria argentina

De acuerdo con el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), elaborado por la UIA, el indicador alcanzó los 43,5 puntos en abril, lo que representa una mejora de siete puntos porcentuales respecto del promedio registrado durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, la entidad advirtió que este repunte responde principalmente a la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero. De hecho, al comparar los resultados con abril de 2025, el indicador muestra un deterioro de 2,2 puntos porcentuales.

Más allá de la mejora mensual, el informe refleja un escenario aún complejo para gran parte del sector. En términos generales, cuatro de cada diez industrias relevadas registraron retrocesos en sus niveles de producción y ventas.

En detalle, el 38% de las empresas consultadas informó una caída en la producción. La situación resulta aún más marcada en materia comercial, en donde el 45,5% reportó una disminución en las ventas destinadas al mercado interno, mientras que el 30,4% registró bajas en las exportaciones.

Las pequeñas y medianas empresas continúan siendo las más afectadas. Entre las micro y pequeñas firmas, el 43,9% señaló caídas en la producción y el 52,8% reportó una disminución de las ventas. Por su parte, las medianas y grandes empresas mostraron una reducción en el empleo cercana al 30%.

Empleo y situación financiera: dos focos de preocupación

En relación con el mercado laboral, el 22,4% de las empresas relevadas indicó haber reducido personal durante abril. Si bien la cifra representa una desaceleración respecto de mediciones anteriores, la UIA destacó que se trata del tercer valor más alto de toda la serie histórica.

UIA_Encuesta_-_Junio_2026_

Entre las principales medidas adoptadas para ajustar costos laborales, el 35,1% de las firmas redujo turnos de trabajo, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% implementó suspensiones de personal.

Las expectativas de contratación también reflejan cautela. Apenas el 24% de las empresas prevé incorporar trabajadores en los próximos meses, mientras que un 20,2% anticipa que no realizará nuevas contrataciones.

La situación financiera tampoco muestra señales alentadoras. Según el relevamiento, el 44,9% de las compañías tuvo dificultades para afrontar de manera íntegra al menos uno de sus compromisos durante abril, incluyendo salarios, pagos a proveedores, obligaciones financieras, servicios públicos e impuestos.

Además, el 6,1% de las empresas registró atrasos simultáneos en todos esos conceptos, una proporción que, si bien continúa siendo reducida, representa el cuarto valor más elevado desde enero de 2021.

Los mayores inconvenientes se concentraron en el pago de impuestos (33,8%) y proveedores (32,2%). Como consecuencia, aumentaron los niveles de endeudamiento y el peso de los intereses financieros, factores señalados por el 36,3% y el 33,9% de las empresas, respectivamente. Solo el 10,1% aseguró no haber sufrido impactos significativos en su esquema de pagos.

Más señales de preocupación: cae la demanda y aumentan los costos

Entre los principales factores que afectan a la actividad manufacturera, la caída de la demanda aparece como la principal preocupación. En total, el 49,7% de las empresas manifestó inquietud por este aspecto.

Dentro de ese grupo, el 24,8% atribuyó el problema a una menor demanda proveniente de otras industrias, el 16,9% señaló una caída del consumo de los hogares y el 8% vinculó la situación al freno de la obra pública.

En segundo lugar aparece el incremento de costos, mencionado por el 21,3% de las empresas, seguido por el encarecimiento de materias primas e insumos nacionales, con el 20,9%.

El informe también advierte sobre un crecimiento de las dificultades para competir con productos importados. Este factor fue señalado por el 15,6% de las firmas relevadas.

En este contexto, las empresas describen un escenario heterogéneo, donde algunos sectores muestran signos de recuperación mientras otros continúan atravesando dificultades.

Las percepciones negativas aumentaron a nivel empresarial (57,7%), sectorial (70,4%) y nacional (65,4%) en comparación con el año pasado. En contraste, apenas el 17,8% de las compañías afirmó encontrarse en una situación mejor que la registrada un año atrás.

Asimismo, disminuyó la proporción de empresas que esperan una mejora tanto a nivel país como en su propia actividad. Las expectativas favorables descendieron del 51% al 46,6% en relación con la economía nacional y del 47,8% al 46,2% en el plano empresarial.

La única variable que se mantuvo relativamente estable fue la percepción sobre el desempeño futuro de cada sector de actividad, donde las expectativas positivas alcanzaron el 41,8%.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

Empresas sin empleados y con IA: Milei envió una reforma que cambia las reglas del sistema societario

YPF avanza con la venta de Metrogas y cinco grupos siguen en carrera

Cómo crear una huerta en casa y evitar los errores más comunes

La ilusión del dinero fácil, apuestas y adolescentes: una preocupación creciente

Mendoza: cuánto cuesta hoy transportar cargas hacia Buenos Aires y Chile

El hallazgo de un especialista mendocino que abre una nueva era para el aceite de oliva

Hasta 24 cuotas sin interés: los regalos para el Día del Padre que promueve el Banco Nación

Supermercados y almacenes sienten el impacto: cayó el consumo y cambiaron los hábitos

Lee además
Yam Capital Humano incorporó un canal de denuncias para mejorar la gestión interna de empresas

La tendencia que crece en empresas: canales de denuncia para prevenir riesgos laborales
Argentina simplifico los trámites para la inscripción de sociedades extranjeras

Argentina flexibiliza la inscripción de sociedades extranjeras con una fuerte desregulación
LO QUE SE LEE AHORA
Un nuevo método de extracción de aceite de oliva promete revolucionar la industria

El hallazgo de un especialista mendocino que abre una nueva era para el aceite de oliva

Las Más Leídas

Lluvias en Valle de Uco, El Niño está entre nosotros.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza

¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado

Las encuestas de Gran Hermano empiezan a definir al próximo eliminado y hay sorpresa

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Así le fue a Franco Colapinto en un sábado clave del GP de Mónaco

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 6 de junio

Un nuevo método de extracción de aceite de oliva promete revolucionar la industria

El hallazgo de un especialista mendocino que abre una nueva era para el aceite de oliva