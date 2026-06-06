La industria sigue bajo presión: 4 de cada 10 empresas reportan retrocesos en producción y ventas

La industria argentina volvió a encender señales de alerta sobre la marcha de la economía . Según un reciente informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), si bien durante abril se observó una mejora respecto del primer trimestre de 2026 , cuatro de cada diez empresas continúan reportando caídas tanto en la producción como en las ventas.

De acuerdo con el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), elaborado por la UIA , el indicador alcanzó los 43,5 puntos en abril , lo que representa una mejora de siete puntos porcentuales respecto del promedio registrado durante el primer trimestre de 2026 .

El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI), que anticipa la evolución de la actividad industrial, se ubicó en 43,5 puntos en abril de 2026, y mejoró 7 p.p frente al promedio del primer trimestre de 2026. Cabe destacar que parte de esta mejora respondió a la baja base de…

Sin embargo, la entidad advirtió que este repunte responde principalmente a la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero . De hecho, al comparar los resultados con abril de 2025 , el indicador muestra un deterioro de 2,2 puntos porcentuales .

Más allá de la mejora mensual, el informe refleja un escenario aún complejo para gran parte del sector. En términos generales, cuatro de cada diez industrias relevadas registraron retrocesos en sus niveles de producción y ventas .

En detalle, el 38% de las empresas consultadas informó una caída en la producción. La situación resulta aún más marcada en materia comercial, en donde el 45,5% reportó una disminución en las ventas destinadas al mercado interno, mientras que el 30,4% registró bajas en las exportaciones.

Las pequeñas y medianas empresas continúan siendo las más afectadas. Entre las micro y pequeñas firmas, el 43,9% señaló caídas en la producción y el 52,8% reportó una disminución de las ventas. Por su parte, las medianas y grandes empresas mostraron una reducción en el empleo cercana al 30%.

Empleo y situación financiera: dos focos de preocupación

En relación con el mercado laboral, el 22,4% de las empresas relevadas indicó haber reducido personal durante abril. Si bien la cifra representa una desaceleración respecto de mediciones anteriores, la UIA destacó que se trata del tercer valor más alto de toda la serie histórica.

UIA_Encuesta_-_Junio_2026_

Entre las principales medidas adoptadas para ajustar costos laborales, el 35,1% de las firmas redujo turnos de trabajo, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% implementó suspensiones de personal.

Las expectativas de contratación también reflejan cautela. Apenas el 24% de las empresas prevé incorporar trabajadores en los próximos meses, mientras que un 20,2% anticipa que no realizará nuevas contrataciones.

La situación financiera tampoco muestra señales alentadoras. Según el relevamiento, el 44,9% de las compañías tuvo dificultades para afrontar de manera íntegra al menos uno de sus compromisos durante abril, incluyendo salarios, pagos a proveedores, obligaciones financieras, servicios públicos e impuestos.

Además, el 6,1% de las empresas registró atrasos simultáneos en todos esos conceptos, una proporción que, si bien continúa siendo reducida, representa el cuarto valor más elevado desde enero de 2021.

Los mayores inconvenientes se concentraron en el pago de impuestos (33,8%) y proveedores (32,2%). Como consecuencia, aumentaron los niveles de endeudamiento y el peso de los intereses financieros, factores señalados por el 36,3% y el 33,9% de las empresas, respectivamente. Solo el 10,1% aseguró no haber sufrido impactos significativos en su esquema de pagos.

Más señales de preocupación: cae la demanda y aumentan los costos

Entre los principales factores que afectan a la actividad manufacturera, la caída de la demanda aparece como la principal preocupación. En total, el 49,7% de las empresas manifestó inquietud por este aspecto.

Dentro de ese grupo, el 24,8% atribuyó el problema a una menor demanda proveniente de otras industrias, el 16,9% señaló una caída del consumo de los hogares y el 8% vinculó la situación al freno de la obra pública.

En segundo lugar aparece el incremento de costos, mencionado por el 21,3% de las empresas, seguido por el encarecimiento de materias primas e insumos nacionales, con el 20,9%.

El informe también advierte sobre un crecimiento de las dificultades para competir con productos importados. Este factor fue señalado por el 15,6% de las firmas relevadas.

En este contexto, las empresas describen un escenario heterogéneo, donde algunos sectores muestran signos de recuperación mientras otros continúan atravesando dificultades.

Las percepciones negativas aumentaron a nivel empresarial (57,7%), sectorial (70,4%) y nacional (65,4%) en comparación con el año pasado. En contraste, apenas el 17,8% de las compañías afirmó encontrarse en una situación mejor que la registrada un año atrás.

Asimismo, disminuyó la proporción de empresas que esperan una mejora tanto a nivel país como en su propia actividad. Las expectativas favorables descendieron del 51% al 46,6% en relación con la economía nacional y del 47,8% al 46,2% en el plano empresarial.

La única variable que se mantuvo relativamente estable fue la percepción sobre el desempeño futuro de cada sector de actividad, donde las expectativas positivas alcanzaron el 41,8%.

Fuente: NA