Empresarios mendocinos reclamaron al nuevo embajador de Chile mejoras en el Paso Los Libertadores

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y apuntan a mejoras urgentes en el Paso Cristo Redentor

Empresarios mendocinos mantuvieron un encuentro con el nuevo embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, en el que pusieron sobre la mesa una agenda clave para la integración bilateral: mejorar la operatividad del Paso Internacional Los Libertadores , principal vía de conexión entre ambos países.

Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y titular de la Unión Industrial de Mendoza, participó del encuentro y destacó en diálogo con Aconcagua Radio que existen “renovadas esperanzas” a partir del cambio de autoridades diplomáticas.

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“Lo digo como empresario del transporte, que utilizamos frecuentemente el Paso", dijo sobre "la nueva filosofía" que trae el presidente José Antonio Kast, y "una intención concreta de mejorar la conectividad” , señaló.

El eje del encuentro realizado en Mendoza fue la necesidad de optimizar el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor, por donde circula cerca del 75% del comercio entre Argentina y Chile.

Según explicó Badaloni, la eficiencia del Paso es clave no solo para el intercambio bilateral, sino también para toda la logística del Corredor Bioceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico.

“Hoy lo que tiene que ver con el transporte de cargas está directamente vinculado con las velocidades. Hemos retrocedido casi un 50% en ese aspecto”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que hace menos de 15 años un camión podía realizar hasta 12 viajes anuales entre ambos países, mientras que actualmente ese número se redujo a apenas cinco, lo que impacta de lleno en los costos logísticos.

Mauricio Badaloni, Fiesta de la Ganadería 2025.jpeg Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza, y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Foto: Yemel Fil

Demoras, cierres y costos: los principales reclamos

Entre los problemas señalados por el sector privado se destacan las demoras en los controles fronterizos y los cierres prolongados del Paso.

“El último año el paso estuvo paralizado durante 35 días. No puede ser que se cierre ‘por las dudas’. Necesitamos previsibilidad”, sostuvo Badaloni.

Además, plantearon la falta de coordinación entre los organismos que intervienen en los controles fronterizos. Actualmente, hay cuatro entes descentralizados de cada lado de la cordillera, lo que genera superposición de procesos y mayores tiempos de espera.

En ese marco, una de las propuestas es avanzar en la implementación de sistemas integrados, como códigos compartidos de base de datos, que permitan agilizar los trámites sin perder los controles necesarios.

“No se puede estar ocho horas a 3.300 metros de altura esperando para cruzar”, cuestionó.

Infraestructura y mirada estratégica

Badalono advirtiió por la falta de una visión integral sobre la logística fronteriza. “El problema más grave es que muchas veces se mira a los puertos y no a las fronteras. Pero todos los proyectos productivos, especialmente los mineros, están en la montaña. El cauce natural es este Paso”, explicó.

En ese sentido, también se mencionó la necesidad de potenciar alternativas como el Paso Pehuenche, donde ya se ha concentrado cerca del 90% de la inversión en materia de infraestructura.

La idea es que, cuando el Cristo Redentor se cierre, el tránsito pueda derivarse de manera eficiente hacia Pehuenche, evitando desvíos más largos como el paso Cardenal Samoré, en Bariloche.

“La energía está puesta en mejorar. Ahora hay que traducir eso en medidas concretas”, concluyó Badaloni.

Acercamiento bilateral

El encuentro con Uriarte se da en un contexto de acercamiento entre los gobiernos de ambos países, que ya mantuvieron un primer contacto a nivel presidencial entre Javier Milei y su par chileno.

En tanto, del encuentro participaron referentes de la UIM, integrantes de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Rafael y miembros de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

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