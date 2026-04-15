En Chile, Mendoza busca un nuevo impulso de la minería mediante reuniones claves

La provincia de Mendoza estuvo presente en la CESCO Week, en Santiago de Chile , y este miércoles representantes gubernamentales mantuvieron reuniones con las principales empresas dedicadas a la minería , como BHP y Teck Resources. Mediante estas compañías se espera reforzar el impulso de la exploración en el territorio mendocino, como también la instalación de operaciones.

Teck Resources mostró sus avances en el relevamiento geológico de Mendoza y manifestó su interés en “profundizar estudios para avanzar hacia proyectos concretos en la provincia".

El Gobierno envió a la Legislatura el proyecto para avanzar con la exploración de litio en el Sur mendocino

La importancia de los materiales para evitar la corrosión y contaminación en la industria minera

Además, el sector público y las empresas mineras continúan trabajando en una agenda común basada en el desarrollo sostenible y la integración regional .

En su paso por Chile, las autoridades locales se reunieron con el biministro de Minería y de Economía, Fomento y Turismo , Daniel Mas Valdés. El objetivo del encuentro fue fortalecer la relación bilateral y consolidar una agenda de trabajo conjunto entre ambos territorios.

Los funcionarios mendocinos desarrollaron las políticas implementadas para atraer inversiones mineras como las modificaciones realizadas en el Código de Procedimiento Minero, orientadas a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los proyectos.

Además, destacaron que existen la posibilidad de que el cobre que se extraiga en Mendoza se transporte mediante los puertos chilenos, por lo que es una oportunidad para reforzar la integración.

Otro de los puntos abordados fue el de la agilización de los pasos fronterizos, que no solo beneficiaría a la industria, sino también al turismo.

Por su parte, el biministro chileno destacó la relevancia de fortalecer la coordinación bilateral y potenciar el desarrollo del sector, reconociendo desafíos compartidos en materia de permisos, inversión y crecimiento. Señaló que para Chile es clave profundizar la relación con Mendoza y con las provincias argentinas al poner en valor la gran oportunidad de avanzar en una agenda común que permita potenciar la minería, el turismo y el desarrollo productivo, aprovechando la complementariedad de ambos lados de la cordillera.

CESCO Week mineria chile alfredo cornejo biministro de Minería y de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Daniel Mas Valdés Chile desarrolló la minería y Mendoza busca seguir sus pasos. Prensa Gobierno de Mendoza

Daniel Mas Valdés hizo especial hincapié en que Chile ha construido su desarrollo minero a partir de reglas claras, institucionalidad y aprendizaje continuo. Además, aseguró hay mucho para compartir en ese camino, no sólo en términos de producción, sino también en la generación de proveedores, conocimiento y capacidades que acompañen el crecimiento del sector.