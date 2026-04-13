13 de abril de 2026
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Minería

Mendoza mostró su potencial en minería durante la CESCO Week en Santiago de Chile

La provincia busca consolidarse como un actor clave en la minería regional y en la provisión de minerales críticos. Cómo fue su paso por la CESCO Week.

Mendoza mostró su potencial en minería durante la CESCO Week en Santiago de Chile

Mendoza mostró su potencial en minería durante la CESCO Week en Santiago de Chile

Por Sitio Andino Economía

Mendoza estuvo presente en la CESCO Week en Santiago de Chile, uno de los encuentros mineros más relevantes a nivel internacional. El evento fue organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) y la provincia mostró su potencial.

El espacio reunió a líderes, empresas, expertos y autoridades del sector para analizar los desafíos y oportunidades de la industria. En el Foro de Exploraciones Mineras, funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente presentaron la estrategia que implementa Mendoza para desarrollar nuevos distritos mineros y fortalecer la exploración.

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El foro fue un ámbito clave para comprender el papel de la caracterización de nuevos recursos y reservas minerales en el desarrollo de proyectos, una tarea que no solo impulsa nuevas iniciativas, sino que también permite extender la vida útil de las operaciones existentes, asegurando la continuidad y sostenibilidad del sector.

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Mendoza comparte espacios internacionales de la industria de la minería

La exposición mendocina, moderada por Irene del Real, directora de CESCO y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile; contó además con la participación de referentes internacionales como Miguel Tapia, gerente de Exploraciones Greenfield de AMSA; David Hobby, technical director de Flagship Minerals (Pantanillo); Andrea Aravena, vicepresidenta de Geología de Hot Chili (Costa Fuego); y Michael Meding, gerente general de Los Azules, McEwen Copper.

Los funcionarios mendocinos hicieron hincapié en las condiciones que hoy demanda el sector inversor y en el rol del Estado para generar un entorno más competitivo y previsible.

Embed - Jimena Latorre on Instagram: "En la Cesco Week Santiago 2026, participé del panel “Distritos mineros y nuevo atractivo geológico”, un espacio clave para debatir el presente y el futuro de la actividad minera en Latinoamérica. Compartimos la visión de Mendoza y el trabajo que venimos impulsando para desarrollar nuevos distritos mineros, con el objetivo de fomentar una exploración más madura, sostenida y con reglas claras que generen confianza e impulsen inversiones. Creemos en el potencial de Mendoza y de la Argentina para crecer en esta actividad, en sinergia con la región. La creciente demanda global de cobre, impulsada por la transición energética, las nuevas tecnologías y el desarrollo, nos presenta una gran oportunidad para posicionarnos y fortalecer nuestra capacidad productiva de cara a los desafíos que vienen."
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El Foro de Exploraciones Mineras de CESCO es un ámbito estratégico para analizar el estado de los prospectos emergentes, evaluar la competitividad exploratoria y debatir las condiciones necesarias para acelerar nuevos descubrimientos en América Latina. La integración de visiones regionales permitió poner en valor el potencial geológico de Mendoza y la importancia de avanzar en esquemas de cooperación que consoliden a la provincia como un actor relevante en la provisión de minerales críticos.

La presencia de la provincia en CESCO Week Santiago refuerza su posicionamiento como un territorio activo en la agenda minera regional, con potencial real para integrarse a las cadenas de valor globales vinculadas a la transición energética.

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