PSJ Cobre Mendocino presentó avances técnicos del proyecto en Argentina Rocks

PSJ Cobre Mendocino participó de Argentina Rocks , el encuentro técnico-estratégico de exploración minera que reunió en Mendoza a especialistas, empresas, inversores y referentes del sector para analizar el potencial geológico del país y los desafíos de los proyectos mineros en sus distintas etapas de desarrollo.

Mario Juárez, líder de Minería y Geología de PSJ Cobre Mendocino , disertó en la presentación titulada “Recursos, reservas y el camino a la construcción” , orientada a compartir el momento técnico actual del proyecto y explicar los trabajos que se están desarrollando como parte de la etapa previa a la construcción.

Durante su exposición, Juárez abordó el proceso de actualización de los recursos geológicos , incluyendo la campaña de perforación de relleno o infill drilling, una instancia que permite mejorar la calidad de la información disponible sobre el yacimiento. Estos trabajos son fundamentales para fortalecer el conocimiento geológico, robustecer la base técnica y avanzar en la planificación minera.

La presentación también explicó cómo los recursos geológicos se transforman en reservas mineras a partir de la incorporación de distintas disciplinas de ingeniería, estudios ambientales y sociales , planificación operativa y criterios técnicos reconocidos internacionalmente.

En ese sentido, Juárez destacó: “Nuestra charla se enfocó en indicar en qué momento se encuentra PSJ Cobre Mendocino, de manera que la audiencia pudiera entender qué estamos haciendo en terreno operacionalmente, qué es una campaña de relleno, qué es un infill y qué importancia tiene esto en los estudios que vienen”.

Argentina Rocks PSJ Cobre Mendocino Minería Mario Juárez, líder de Minería y Geología de PSJ Cobre Mendocino. PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino en el congreso sobre exploración minera

“Recorrimos diferentes aspectos: cómo los recursos geológicos se transforman en reservas, cómo se aplican las disciplinas de ingeniería y cómo también intervienen otras disciplinas, como las sociales y ambientales, en esta mejora de la calidad del conocimiento del proyecto”, agregó.

Otro de los ejes de la charla fue la actualización del LOM, es decir el plan de vida de la mina, una herramienta central para ordenar la planificación de largo plazo, definir criterios operativos y proyectar las distintas etapas de desarrollo del proyecto.

La presentación incluyó una referencia a la normativa internacional aplicable a este tipo de procesos, remarcando la importancia de trabajar con criterios técnicos verificables, estándares reconocidos y procesos de validación que permitan consolidar información confiable para las próximas etapas.

Desde PSJ Cobre Mendocino destacaron que la participación en Argentina Rocks representa una oportunidad para compartir información técnica en un ámbito especializado, fortalecer el intercambio con profesionales del sector y aportar al debate sobre el desarrollo de la minería del cobre en Mendoza y en la Argentina.