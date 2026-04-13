13 de abril de 2026
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Minería

Kobrea extiende la perforación en El Perdido y acuerda con el Gobierno para fortalecer la actividad

La minera canadiense extendió su programa tras resultados alentadores y firmó un acuerdo para impulsar conocimiento técnico y buenas prácticas.

Kobrea amplió la perforación en El Perdido tras resultados alentadores y avanzó en un acuerdo con Impulsa Mendoza.

Kobrea amplió la perforación en El Perdido tras resultados alentadores y avanzó en un acuerdo con Impulsa Mendoza.

 Por Cecilia Zabala

La actividad minera en el sur de Mendoza suma un nuevo capítulo con dos movimientos que se complementan: por un lado, la empresa canadiense Kobrea decidió ampliar su programa de perforación en el proyecto El Perdido, y por otro, avanzó en un acuerdo con Impulsa Mendoza para el desarrollo de conocimiento técnico y buenas prácticas en la minería.

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Kobrea amplía la perforación en El Perdido

En los últimos días, Kobrea confirmó que extenderá su programa de perforación diamantina en El Perdido tras obtener resultados preliminares considerados alentadores.

Hasta el momento, la compañía completó tres pozos que suman cerca de 1.700 metros perforados y avanzó en un cuarto sondeo, con el objetivo de profundizar el análisis del sistema mineralizado.
EL PERDIDO
Yacimiento El Perdido, en MDMO.

Yacimiento El Perdido, en MDMO.

Los datos geológicos obtenidos en esta primera etapa permitieron mejorar la comprensión del depósito tipo pórfido —que contiene cobre, oro y molibdeno— y justificaron la decisión de ampliar la campaña exploratoria.

El proyecto El Perdido no es uno más: fue el primero en iniciar perforaciones dentro del MDMO y hoy se posiciona como el caso más avanzado del nuevo esquema minero provincial.

Además, forma parte de un paquete de siete propiedades sobre las que Kobrea posee derechos de exploración, que abarcan más de 730 km² en el suroeste mendocino.

Un acuerdo para fortalecer estándares y conocimiento

En paralelo al avance en campo, Kobrea firmó un acuerdo con Impulsa Mendoza orientado a la generación de conocimiento técnico y la promoción de buenas prácticas mineras.

El convenio apunta a consolidar estándares en aspectos clave como la gestión ambiental, la transparencia y la calidad técnica de los procesos, en línea con el modelo de desarrollo que impulsa la provincia para la actividad.

Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, señaló: “Este tipo de acuerdos nos permite ordenar el trabajo con las empresas y avanzar en estándares comunes. Para el desarrollo del sector es clave mejorar la calidad de la información y generar mayor previsibilidad en los procesos”.

En este sentido, el trabajo conjunto busca no solo acompañar el crecimiento de proyectos en etapa exploratoria, sino también fortalecer la base técnica y operativa del sector en Mendoza.

Un distrito en construcción

El avance de Kobrea y el acuerdo con Impulsa se dan en el contexto del Malargüe Distrito Minero Occidental, una herramienta creada para ordenar y promover la exploración minera en el sur provincial.

Este distrito concentra más de 250 proyectos identificados y se posiciona como una zona con alto potencial geológico para minerales clave en la transición energética, como el cobre.

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