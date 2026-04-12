Minería argentina: exportaciones récord en 2026 con fuerte impulso del oro y litio

En los primeros dos meses de 2026, la minería argentina exportó 1.513 millones de dólares , duplicando con holgura el desempeño del mismo período del año anterior y superando en un 157% el promedio histórico registrado para enero y febrero durante el período 2010-2025. Los datos, publicados por la Secretaría de Minería con base en registros de la Aduana Nacional , muestran el crecimiento del peso específico del sector dentro de la economía argentina.

Tanto enero como febrero sostuvieron el ritmo. El primer mes del año cerró con exportaciones por 812 millones de dólares (más del doble de los 446 millones de enero de 2025) y representó el 12,1% de las ventas externas totales del país. Febrero aportó 664 millones adicionales , con un crecimiento interanual del 67,9% y una participación del 12,5% en el comercio exterior .

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Durante décadas, la minería ocupó un rol secundario en la canasta exportadora argentina . Los números del primer bimestre de 2026 y las proyecciones para el resto del año desafían esa historia. Con una participación que ronda el 12% de las exportaciones totales , el sector se posiciona como uno de los principales generadores de divisas , con un dinamismo que pocos rubros pueden exhibir en el mismo período.

Cinco provincias explican casi la totalidad de este desempeño. En enero, Santa Cruz aportó el 49,2% de las exportaciones mineras , seguida por San Juan con el 28,5% , Jujuy con el 9,8% , Catamarca con el 6,1% y Salta con el 5,3% . Entre las cinco concentraron el 98,9% del total exportado por el sector en el mes. La geografía minera argentina tiene, por ahora, epicentros bien definidos.

El oro sostiene el edificio

El oro es el mineral estrella de este crecimiento. En enero, el metal aportó 581 millones de dólares, equivalentes al 71% del total minero exportado, con un crecimiento interanual del 70,6% atribuido fundamentalmente a la suba de precios en los mercados internacionales. En febrero, las ventas de oro alcanzaron los 439 millones de dólares (el 66% del total sectorial), con un incremento del 76,6% interanual. En el acumulado bimestral, el metal sumó 1.036 millones de dólares, cifra que por sí sola supera el total exportado por el sector en el primer bimestre del año anterior.

San Juan es la provincia donde este fenómeno se expresa con mayor intensidad. Sus exportaciones mineras crecieron un 29% interanual en enero, alcanzando los 232 millones de dólares y representando el 94,9% de las ventas externas provinciales. El yacimiento Veladero lideró como principal emprendimiento exportador. India y Suiza concentraron el 96% de los destinos, con el 66,6% y el 29,6% respectivamente.

El comportamiento de la plata fue dispar. En enero registró 116 millones de dólares, con un alza del 227% interanual, impulsada por precios más altos y un aumento del 85% en volúmenes exportados. En febrero, en cambio, se produjo una caída del 20,1% interanual, explicada por una contracción del 66% en volúmenes. La irregularidad sugiere factores operativos más que un cambio de tendencia.

expo mineras El desarrollo del litio uno de los motores del crecimiento de las exportaciones de la minería argentina.

El litio, acelerado

Si el oro es el pilar del presente, el litio aparece como el vector del crecimiento futuro. En febrero, las exportaciones alcanzaron los 160 millones de dólares, un récord histórico mensual, con un incremento del 128,5% interanual explicado por mejores precios y mayor volumen.

En el acumulado bimestral, el litio sumó 270 millones de dólares, un 115,5% más que en 2025, con cantidades que crecieron un 53,5%.

En enero, el mineral había registrado 96 millones de dólares, su mejor enero histórico, con un alza del 74,5% interanual. Sin embargo, retrocedió al tercer lugar en el ranking minero, con una participación del 11,9%, por debajo del promedio del 15% registrado en 2025.

La expansión productiva del litio argentino avanza en paralelo con la demanda global, impulsada por la transición energética y el crecimiento del mercado de baterías para movilidad eléctrica. Las cantidades exportadas crecen de forma consistente, evidenciando un proceso de expansión real más allá de los precios.

Los destinos y el horizonte

Cuatro mercados concentran la mayor parte de las ventas externas: Suiza, China, Estados Unidos e India explicaron el 83% de las exportaciones mineras en febrero y el 80% en el acumulado bimestral. Los minerales metalíferos representaron el 73% de los envíos hacia estos destinos.

Un segundo grupo de países (Canadá, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Bulgaria) completa el mapa exportador con una participación menor pero sostenida.

La comparación interanual sintetiza la magnitud del salto: en el primer bimestre de 2025, las exportaciones mineras habían totalizado 841 millones de dólares. En 2026, esa cifra se elevó a 1.513 millones, consolidando un cambio estructural en el perfil exportador argentino.