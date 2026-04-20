Guía de sommelier: cómo identificar vinos de buena calidad y bajo precio en Mendoza

Elegir buenos vinos mendocinos en la góndola del supermercado suele ser una tarea abrumadora por la enorme oferta disponible. Sin embargo, vivir en una de las capitales mundial del vino nos otorga una ventaja competitiva única para detectar etiquetas premiadas a precios de ganga. Acá te explicamos cómo lograr la mejor relación calidad-precio sin fallar en el intento.

Para entender por qué vivir en Mendoza significa una ventaja en el amplio mundo del vino, hablamos con Marcia Sartor , sommelier graduada en la Escuela Argentina de Sommeliers (Universidad del Aconcagua). Sartor tiene una sólida trayectoria en servicio y restauración y actualmente comparte su pasión junto al equipo de Assemblage - Maison Alta Vista.

Marcia es tajante: "La gran ventaja es que estás en el epicentro. Todo sucede acá y somos una de las 11 capitales mundiales del vino". Según la experta, el mendocino tiene una cercanía privilegiada que elimina intermediarios. "Si vivís acá, podés agarrar la bici y por la ciclovía llegás a lugares soñados, conocés a la gente que hace el vino de primera mano", asegura Sartor para explicar la fuerza de nuestra industria.

Marcia Sartor explica que no hace falta ser un erudito para comprar bien. "Muchas cosas definen un buen vino, pero primero la relación precio-calidad debe ser armoniosa y la sanidad de la bodega debe verse reflejada en la botella" , afirma la sommelier de Assemblage, en Bodega Alta Vista.

Frente a la "pared" de botellas que en ocasiones pueden parecer las góndolas con multiples opciones, Marcia aconseja no dejarse engañar por las apariencias y "leer la letra chica". "Si estás perdido, buscá las líneas de entrada (entry level) de las bodegas muy grandes", aconseja la experta, ya que sus estándares de calidad son altísimos incluso en sus versiones económicas.

El ranking definitivo: etiquetas con calidad de exportación

En Sitio Andino elaboramos este ranking tras analizar detalladamente las opciones de la góndola y comparar la relación calidad-precio en los supermercados locales. Para llegar a esta conclusión, seguimos de cerca influencers del mundo del vino tales como Isa y Juani, de "truchommelier", así es como logrando una lista de 5 botellas imbatibles que cuidan tu bolsillo.

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López Malbec (Bodega López): Es el clásico imbatible. Su estilo "estilo francés" con crianza en grandes toneles de roble ofrece un sabor suave y aterciopelado que no falla nunca en la mesa familiar.

Es el clásico imbatible. Su estilo "estilo francés" con crianza en grandes toneles de roble ofrece un sabor suave y aterciopelado que no falla nunca en la mesa familiar. Álamos Malbec (Catena Zapata): Es, literalmente, la puerta de entrada a la mejor bodega del mundo. Por un precio accesible, te llevás un vino con estructura, color intenso y ese toque de vainilla tan buscado por los consumidores.

Es, literalmente, la puerta de entrada a la mejor bodega del mundo. Por un precio accesible, te llevás un vino con estructura, color intenso y ese toque de vainilla tan buscado por los consumidores. Portillo Malbec (Bodega Salentein): El rey de la frescura del Valle de Uco. Es ideal si buscás un vino joven, moderno y con una explosión de frutas rojas que se siente apenas abrís la botella.

El rey de la frescura del Valle de Uco. Es ideal si buscás un vino joven, moderno y con una explosión de frutas rojas que se siente apenas abrís la botella. Nieto Senetiner (Etiqueta Blanca): Un vino con "cuerpo" y presencia. Si tenés un asado o una comida pesada, esta etiqueta tiene la estructura necesaria para aguantar el plato sin perder su elegancia tradicional.

Un vino con "cuerpo" y presencia. Si tenés un asado o una comida pesada, esta etiqueta tiene la estructura necesaria para aguantar el plato sin perder su elegancia tradicional. Santa Julia Malbec: La mejor opción para el consumo diario y consciente. Es ligero, directo y proviene de una bodega con fuertes políticas de sustentabilidad, lo que le da un valor agregado ético a tu compra.

Para un consumidor que busca disfrutar y no solo acompañar un asado, Sartor recomienda aprovechar las ferias de vinos para probar y sacar fotos. "Es la mejor forma de identificar qué te gusta para después ir a buscarlo al súper o la vinoteca", concluye.