21 de abril de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril.

Edemsa
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 21 de abril, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – En calle Sargento Cabral, hacia el este de Boulogne Sur Mer, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Sgto. Baigorria, San Juan de Dios, Guillermo Molina, Espejo y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.45 h.

  • – En la intersección de calle Pedernera con Rivadavia y adyacencias; De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • – Entre calles Independencia, Juan José Paso, Álvarez Condarco, Lisandro Moyano, 2° callejón Morales, Acceso Norte y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Sarmiento, hacia el sur de Santa Fe. De 9.15 a 11.45 h.

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Roque Sáenz Peña, La Merced, Virgen del Valle, Martín Fierro, Fermoselle, Fray Mamerto Esquiú y adyacencias; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • – En calles Perito Moreno y El Resplandor y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Martínez Leánez, Maza, Guevara, Gargantini y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.

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Tupungato

  • – En calle Blanco, entre Liniers y Baigorria. En calle Baigorria, hacia el sur de Blanco; La Arboleda. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Dr. Ricardo Palma y Mirador Paso de la Carrera; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle Perito Moreno, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En el Carril Nacional, entre calles Perito Moreno y Ejército de Los Andes. De 15.00 a 18.00 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Río Seco de las Tordillas; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre loteo Navarro y Río Seco; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Gaviola, La Primavera y callejones Mansilla y Agrario; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Urquiza, Izuel, Alsina y Cesaretti. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°179 (Ponontrehuá), hacia el sur de calle N°3. En el poblado de Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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