20 de abril de 2026
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Luis Brandoni

Causas médicas de la muerte de Luis Brandoni: qué es un hematoma subdural y cómo afecta a los adultos mayores

El actor Luis Brandoni falleció a los 86 años tras permanecer internado diez días por un hematoma subdural. Los detalles.

Causas médicas de la muerte de Luis Brandoni: qué es un hematoma subdural y cómo afecta a los adultos mayores

Causas médicas de la muerte de Luis Brandoni: qué es un hematoma subdural y cómo afecta a los adultos mayores

Las causas detrás de la muerte del reconocido actor

Beto sufrió una caída en su propia casa que le provocó un hematoma subdural, una lesión sumamente delicada que implica la acumulación de sangre bajo el cráneo. A pesar de que inicialmente se esperaba una reabsorción natural del cuadro, el estado clínico del artista se volvió crítico con el correr de los días.

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Durante su internación en terapia, la falta de respuesta a los estímulos externos marcó un deterioro progresivo que su círculo íntimo ya seguía con preocupación. Su fallecimiento se produjo tras una vigilia de sus seres queridos y colegas, quienes esperaban un desenlace que lamentablemente se tornó previsible hacia el final de la semana.

Luis Brandoni
Un hematoma subdural fue la causa de muerte del actor Luis Brandoni

Un hematoma subdural fue la causa de muerte del actor Luis Brandoni

Qué es un hematoma subdural y por qué es tan riesgoso para un actor de su edad

Un hematoma subdural ocurre cuando se rompen vasos sanguíneos y se acumula sangre entre la duramadre y el cerebro. En el caso de un actor mayor como Luis Brandoni, esta lesión es particularmente engañosa porque los síntomas pueden tardar días en aparecer, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento de urgencia.

En los adultos mayores, el cerebro tiene una leve retracción natural, lo que estira las venas que lo conectan con el cráneo haciéndolas más frágiles. Ante un golpe, como la caída que sufrió Brandoni, estas venas se rompen con facilidad y la sangre acumulada empieza a ejercer una presión sobre el tejido cerebral.

Riesgos y tratamiento en personas mayores:

  • Efecto retardado: Los síntomas pueden ser sutiles al principio, como confusión o dolor de cabeza leve.
  • Fragilidad vascular: Los vasos sanguíneos pierden elasticidad y se desgarran ante impactos mínimos.
  • Compresión cerebral: La sangre acumulada desplaza el cerebro, afectando funciones vitales básicas.
  • Control médico: El tratamiento inicial es la observación estricta para ver si el cuerpo reabsorbe la sangre.
  • Intervención quirúrgica: Si el hematoma crece, se requiere una cirugía para drenar el líquido y liberar presión.
  • Complicaciones sistémicas: En pacientes de edad avanzada, la inmovilidad por la internación suele derivar en cuadros respiratorios o cardíacos.

Repercusiones por la partida de Luis Brandoni

La partida del actor generó una ola de mensajes de dolor por parte de instituciones como la Asociación Argentina de Actores y colegas cercanos. Entre los que se destaca la emotiva despedida de Soledad Silveyra, quien fue su última compañera de escenario. “Sos el último de los grandes en irse”, escribió junto a un carrusel de fotos y videos muy emocionante.

Las redes sociales se llenaron de agradecimientos por su talento y su coherencia, marcando un vacío difícil de llenar en el corazón de los espectadores mendocinos y de todo el país. Su legado seguirá vivo en cada una de sus obras, que ya forman parte del patrimonio emocional de todos los argentinos.

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