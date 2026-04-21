21 de abril de 2026
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Higiene y Seguridad

Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo: la importancia de prevenir riesgos laborales

Cada 21 de abril se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo: la importancia de prevenir riesgos laborales

Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo: la importancia de prevenir riesgos laborales

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 21 de abril se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esta efeméride recuerda la sanción, en 1972, de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, reglamentada por el Decreto 351/79, considerada la piedra fundamental de la normativa vigente en materia de prevención de accidentes laborales en el país.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales en todo el mundo.

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Higiene y Seguridad
Hoy es el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo

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¿Qué es la Higiene y Seguridad?

El término seguridad se refiere a la prevención y protección de las personas frente a los riesgos propios de una determinada actividad laboral. En cambio, la higiene proviene del ámbito de la medicina y tiene como objetivo la conservación de la salud y la prevención de enfermedades.

En los espacios de trabajo existen diversas situaciones de riesgo a las que trabajadores y usuarios pueden verse expuestos. En este contexto, la higiene y seguridad laboral cumple un rol fundamental, procurando el cumplimiento de normas y legislaciones que permitan prevenir accidentes, reducir peligros y eliminar factores de riesgo.

La higiene y seguridad en el trabajo contribuye a la construcción de un entorno laboral adecuado y equilibrado. De este modo, los trabajadores pueden desarrollar sus tareas en un ambiente seguro, sin riesgos de accidentes y con las condiciones de higiene necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades.

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