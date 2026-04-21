21 de abril de 2026
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Armando Tejada Gómez

Día del Poeta Mendocino: quién fue Armando Tejada Gómez y por qué se lo recuerda un 21 de abril

Como cada 21 de abril, Mendoza conmemora el Día del Poeta Mendocino, una efeméride que recuerda a una de las figuras culturales más importantes de la provincia y de América Latina.

Día del Poeta Mendocino: quién fue Armando Tejada Gómez y por qué se lo recuerda un 21 de abril
Día del Poeta Mendocino: quién fue Armando Tejada Gómez y por qué se lo recuerda un 21 de abril Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Cada 21 de abril, Mendoza celebra la palabra y la memoria con el Día del Poeta Mendocino, una fecha que rinde homenaje a Armando Tejada Gómez. Su voz, profundamente ligada a la identidad popular, aún resonando en la cultura cuyana y latinoamericana como símbolo de compromiso, sensibilidad y raíz.

Por qué se recuerda el Día del Poeta Mendocino hoy, 21 de abril

La efeméride provincial se conmemora cada 21 de abril en recuerdo al nacimiento de Tejada Gómez, una importante figura de la literatura y la música popular argentina. La fecha fue instituida oficialmente en 2018, cuando la Legislatura provincial sancionó una ley que reconoce su legado y su aporte a la identidad cultural de Mendoza.

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21 de abril: Mendoza recuerda el Día del Poeta Mendocino por Tejada Gómez.

21 de abril: Mendoza recuerda el Día del Poeta Mendocino por Tejada Gómez.

La elección de la fecha no es casual, ya que no fue solamente un referente artístico, sino también una voz comprometida con lo social, cuya obra trascendió fronteras y generaciones. Así, la provincia decidió homenajear no solo su figura, sino también a todos los poetas mendocinos que, como él, construyen identidad desde la palabra.

Obra y vida de Armando Tejada Gómez: quién fue

Armando Tejada Gómez nació el 21 de abril de 1929 en Mendoza, en el seno de una familia humilde. Fue el penúltimo de 24 hermanos y, debido a las condiciones económicas, no pudo acceder a la educación formal. Sin embargo, su curiosidad y esfuerzo lo llevaron a formarse de manera autodidacta, al punto de aprender a leer a los 12 años y encontrar en la literatura, como el “Martín Fierro”, una vocación que marcaría su vida.

Antes de consolidarse como escritor, trabajó como canillita, lustrabotas y obrero. Su ingreso a la radiotelefonía en LV10 Radio de Cuyo, en 1950, marcó el inicio de su proyección pública. Con el tiempo, se convertiría en una de las voces fundamentales de la cultura popular argentina.

En la década de 1960 fue uno de los impulsores del Movimiento del Nuevo Cancionero, junto a figuras como Mercedes Sosa, Oscar Matus, Eduardo Aragón y Tito Francia. Este movimiento significó una renovación profunda de la música folclórica, con una mirada más social y latinoamericana.

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Foto grupal: de arriba hacia abajo, de izq. a der. Juan Carlos Sedero, Pedro Horacio Tusoli, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Víctor Nieto, Mercedes Sosa y Oscar Matus. Fundadores del Nuevo Cancionero.

Foto grupal: de arriba hacia abajo, de izq. a der. Juan Carlos Sedero, Pedro Horacio Tusoli, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Víctor Nieto, Mercedes Sosa y Oscar Matus. Fundadores del Nuevo Cancionero.

Como poeta y letrista, Tejada Gómez dejó una obra vasta y reconocida a nivel internacional. Sus textos fueron traducidos a más de 20 idiomas y musicalizados por artistas de renombre. Entre sus creaciones más emblemáticas se encuentra “Canción con todos”, considerada un himno de América Latina, además de otras piezas destacadas dentro del cancionero popular.

Su producción literaria incluye títulos como Pachamama (1953), Tonadas de la piel (1955) y Amanecer bajo los puentes (1971), donde retrata su infancia y su vínculo con la poesía. En 1994 se publicó de manera póstuma Telares del Sol, consolidando aún más su legado.

Durante la última dictadura militar, su obra fue censurada y sus canciones prohibidas, lo que lo llevó incluso a utilizar seudónimos para poder difundir su trabajo. A pesar de las dificultades, su compromiso artístico y social se mantuvo intacto.

Falleció el 3 de noviembre de 1992 en Buenos Aires. Su legado, sin embargo, permanece vigente con más de cinco décadas de trayectoria, considerado así uno de los grandes referentes a nivel nacional e internacional, y una figura clave en la construcción de la identidad poética de Mendoza.

Con información del Gobierno y la Legislatura de Mendoza.

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