24 de abril de 2026
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Aconcagua

Aconcagua: chips y veterinarios, el nuevo cerrojo contra el maltrato animal

Un nuevo sistema de microchips y veterinarios en el Aconcagua logró que el 96% de las mulas cumplieran con los estándares de salud y bienestar animal.

Aconcagua: chips y veterinarios, el nuevo cerrojo contra el maltrato animal.

Aconcagua: chips y veterinarios, el nuevo cerrojo contra el maltrato animal.

Por Sitio Andino Sociedad

Tras las alarmas encendidas en 2024 por casos de crueldad hacia los animales que terminaron en la Justicia penal, el Aconcagua cerró su temporada 2025/2026 bajo un paradigma de control que parece haberle ganado la pulseada a la precariedad. El sistema de "cerrojo" implementado arrojó sus primeros números finales.

mulas aconcagua
Aconcagua: con controles más estrictos, se le va ganando a la precariedad y maltrato animal.

Aconcagua: con controles más estrictos, se le va ganando a la precariedad y maltrato animal.

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Aconcagua: el fin del anonimato

De acuerdo con la información oficial, proporcionada por las autoridades del Ministerio de Energía y Ambiente, la clave del cambio este año fue el microchip.

Este sistema de trazabilidad permitió que, ante cualquier irregularidad detectada por los seis profesionales del equipo veterinario, la sanción fuera inmediata y dirigida al responsable directo, con un respaldo de fotos y videos que hoy forman parte de un historial clínico digitalizado.

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Cada una de las mulas que ingresó al Parque fue asociada a un

Cada una de las mulas que ingresó al Parque fue asociada a un "ticket mula".

El balance: 362 viajes frenados a tiempo

Durante la temporada se registraron 9.434 ingresos de mulas. Sin embargo, el dato más relevante para los organismos de bienestar animal es el de los rechazos: 362 viajes fueron bloqueados por los veterinarios antes de que los animales comenzaran el ascenso.

El coordinador del programa, Lucas Sbriglio, explicó que el enfoque ya no es solo punitivo, sino preventivo: “Priorizamos detectar lesiones o condiciones inadecuadas antes del ingreso. Los animales rechazados no volvían a su casa sin más, sino que eran derivados a corrales de recuperación con seguimiento veterinario obligatorio”.

Para que un animal pudiera reintentar el ingreso, la empresa debía presentar un alta médica firmada por su propio veterinario, validada luego por los inspectores del Parque.

Las nuevas "reglas de oro" en la montaña

El impacto de la actualización normativa introdujo cambios que alteraron la logística de las 10 empresas prestadoras:

  • Descanso obligatorio: se establecieron paradas técnicas innegociables: un día en Plaza de Mulas, dos días en Plaza Argentina y medio día en Confluencia.

  • Veto a la vulnerabilidad: se prohibió formalmente el uso de mulas albinas, cuya sensibilidad a la radiación solar y problemas visuales las hacían víctimas frecuentes de accidentes y sufrimiento innecesario.

  • Auditorías de base: los controles no solo ocurrieron en los senderos, sino también en los corrales de las empresas, verificando la calidad del agua, el forraje y la infraestructura.

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Entre las medidas, se establecieron paradas técnicas innegociables.

Entre las medidas, se establecieron paradas técnicas innegociables.

¿Un modelo sostenible?

Desde la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, ha sostenido la necesidad de reducir gradualmente la carga animal en el Parque (proponiendo una baja de 300 mulas por año). Sin embargo, el balance oficial defiende el uso de mulas como el sistema de menor impacto ambiental frente a alternativas como los helicópteros, siempre y cuando el control sea "extremo".

El éxito de este "cerrojo" veterinario en la temporada 2026 marca un precedente: la tecnología y el monitoreo constante han logrado que el cumplimiento de los estándares de bienestar deje de ser una opción de las empresas para convertirse en un requisito de sistema para operar en el techo de América.

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