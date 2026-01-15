Cuándo vuelve la luz, tras el apagón masivo que afectó a 800 mil usuarios

Una jornada complicada se vive este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En medio de temperaturas extremas, un apagón masivo dejó sin servicio a más de 800.000 usuarios de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Las empresas distribuidoras trabajan a contrarreloj para restablecer el suministro eléctrico mientras crece el malestar vecinal.
El colapso energético se produjo durante la tarde, cerca de las 14.45, coincidiendo con el momento en que la demanda eléctrica alcanzó picos históricos debido al uso intensivo de aires acondicionados para combatir las altas temperaturas. Según trascendió, el fallo se habría originado por una saturación en las líneas de alta tensión, lo que provocó que varias subestaciones salieran de servicio por mecanismos de protección automática.
La situación generó un caos de tránsito por la falta de semáforos y obligó a muchos comercios a cerrar sus puertas anticipadamente. La falta de energía también impacta directamente en el suministro de agua potable en edificios altos, agravando el cuadro sanitario en medio de la alerta meteorológica.
Las zonas más golpeadas por el corte de luz
El mapa de reportes del ENRE muestra una afectación generalizada, pero con focos muy claros. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los barrios que registran mayor cantidad de usuarios sin suministro son Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Colegiales y Villa Urquiza.
Por su parte, en el Gran Buenos Aires, la Zona Norte es la que se llevó la peor parte del apagón. Las localidades donde la situación es crítica incluyen:
Vicente López
Olivos
San Isidro
Martínez
Tigre
San Fernando
Cuándo se normaliza el servicio
La pregunta urgente de los usuarios tiene una respuesta condicionada. Según la información preliminar que manejan las concesionarias Edenor y Edesur, el proceso de restitución de la energía será "paulatino y escalonado". Esto se hace para evitar que un retorno brusco de la demanda vuelva a voltear el sistema.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta tarde lamentablemente se produjo una falla en el sistema de alta tensión de otra distribuidora, que por arrastre, afectó clientes en la zona de Edesur.
Las estimaciones indican que la mayoría de los hogares recuperará el servicio hacia la noche de este jueves. Sin embargo, el panorama es menos alentador para zonas con averías de media tensión: allí, el apagón podría extenderse hasta la madrugada o la mañana del viernes. Las empresas recomiendan mantener desenchufados los electrodomésticos sensibles hasta que el voltaje se estabilice por completo.