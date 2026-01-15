15 de enero de 2026
{}
Sin energía

Gran parte de Buenos Aires sufre un apagón eléctrico: se desconocen los motivos

Los barros porteños de zona norte registran un corte de energía. Los vecinos reclamaron en medio de las altas temperaturas.

Miles de usuarios de Edenor fueron afectados con un apagón eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, con una temperatura que supera los 36°C de sensación térmica.

Los vecinos plantearon sus reclamos mediante las redes sociales, mientras se enfrentan al calor del verano sin electricidad. El corte habría comenzado cerca de las 14:30 y afectaría a más de 800 mil usuarios.

La empresa Edenor investiga las causas del desperfecto, mientras los barros porteños también sufren la falta del servicio de subte que están interrumpido por el corte.

Qué barrios sufren el apagón

Hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de algunos barrios porteños como:

  • Colegiales,
  • Caballito,
  • Recoleta,
  • Belgrano,
  • Once,
  • Balvanera,
  • Villa Urquiza,
  • Áreas de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.
