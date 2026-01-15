Gran parte de Buenos Aires sufre un apagón eléctrico: se desconocen los motivos

Gran parte de Buenos Aires sufre un apagón y se desconocen los motivos

Por Sitio Andino Sociedad







Miles de usuarios de Edenor fueron afectados con un apagón eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, con una temperatura que supera los 36°C de sensación térmica.

Los vecinos plantearon sus reclamos mediante las redes sociales, mientras se enfrentan al calor del verano sin electricidad. El corte habría comenzado cerca de las 14:30 y afectaría a más de 800 mil usuarios.

La empresa Edenor investiga las causas del desperfecto, mientras los barros porteños también sufren la falta del servicio de subte que están interrumpido por el corte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edenor/status/2011797268702036474&partner=&hide_thread=false Alerta por temperaturas extremas



Ante el calor, el consumo eléctrico aumenta y es fundamental cuidar la energía entre todos.



Seguí estos consejos:



Usá el aire acondicionado en 24° para climatizar los ambientes en uso.

Alternalo con el ventilador que consume hasta 10 veces… https://t.co/AQGHYseV1O pic.twitter.com/nDSDZ57BGB — Edenor (@Edenor) January 15, 2026 Qué barrios sufren el apagón Hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de algunos barrios porteños como:

Colegiales,

Caballito,

Recoleta,

Belgrano,

Once,

Balvanera,

Villa Urquiza,

Áreas de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.