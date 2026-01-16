16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 16 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 16 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 16 de enero.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 16 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Un apagón masivo afectó a más de 800 mil usuarios: las zonas perjudicadas y cuándo vuelve la luz
Colapso energético

Cuándo vuelve la luz, tras el apagón masivo que afectó a 800 mil usuarios
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 15 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 15 de enero

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein, Miyara y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén:

  • – En la intersección de calle Gomensoro con Sarmiento y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras:

  • – En la intersección de calle La Estación con Ruta Nacional N°40. En el barrio Cooperativa Jocolí y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la intersección de Ruta Nacional N°40 con Carril Viejo y zonas aledañas; Anchoris. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú:

  • – En calle Félix Araujo, hacia el sur de Roque Sáenz Peña, y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Embed

Lavalle:

  • – En calle Proyectada V184 y adyacencias; 3 de Mayo. De 11.00 a 14.00 h.

San Carlos:

  • – Entre calles Quiroga, Costa Canal Uco y Constantini; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael:

  • – En calle La Primavera, entre El Ciprés y Ruta Provincial N°175; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
CORTES DE LUZ
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 13 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 9 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 8 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 6 de enero

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores

LO QUE SE LEE AHORA
Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato. Imagen ilustrativa.
Valle de Uco

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

Las Más Leídas

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido
¿Lo sabías?

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana