13 de enero de 2026
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 13 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 13 de enero.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 13 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En la intersección de Lateral Sur del Acceso Este con calle Cañadita Alegre y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Pedro Molina, entre Mitre y Mariano Soler. En calle Saavedra, entre Rafael Obligado y Allayme. En calle Rafael Obligado, entre Del Valle y Gorriti, y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 11.00 h.

  • – Entre calles Nicolás Avellaneda, Plumerillo, Lisandro De La Torre y zonas aledañas; Bermejo. De 11.15 a 13.30 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la intersección de calle Terrada con Samuel Villanueva y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Pública N°2, Viñas, Nogales y adyacencias; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú:

  • – En calle Videla Aranda, entre Santa Fe y Sarmiento. En calle Santa Fe, hacia el norte de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato:

  • – En calle Doña Anita, hacia el este de Mosso. En Alto Real Viñedos S.A.; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán:

  • – Entre calles Esteban Echeverria, Battaglia, Dalmau y Armani. En barrio Las Pircas II. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Güemes, Almirante Brown, Córdoba y Juan B. Justo. De 7.00 a 10.00 h.

San Carlos:

  • – Entre calles Santander, Ciriaco Guevara, La Virgen y Soriano; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165, y áreas adyacentes; Los Dos Álamos. De 8.20 a 12.20 h.

Malargüe:

  • – Entre calles San Martín Sur, Cuarta División Este, Newbery Este y Rufino Ortega. En barrios YPF, Palau Mahuida II y Nahuel Curá. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

