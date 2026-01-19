19 de enero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 19 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Luján de Cuyo:

  • – En la intersección de calle Laprida con Bogotá y zonas aledañas; La Puntilla. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú:

  • – En calle Pueyrredón, hacia el norte de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Montecaseros, entre Canal Pescara y Urquiza, y adyacencias; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En la intersección de Carril Rodríguez Peña con Urquiza y áreas adyacentes; Coquimbito. De 8.30 a 12.00 h.

Lavalle:

  • – En calle Félix Araujo, entre Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°31. En calle Paramillo, hacia el oeste de Félix Araujo, y adyacencias; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Presidente Roca, entre Lamadrid Sur y Belgrano, y zonas aledañas; El Plumero. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato:

  • – En calle Elisa Testa, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Norte; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte-luz.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

