Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 21 de enero.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 21 de enero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En la Lateral Oeste del Acceso Norte, entre calles Manuel A. Sáez y Pedro Pascual Segura. De 10.00 a 13.00 h.

– En calle Quintana, hacia el este de callejón Arenas. En el barrio San Lorenzo II y zonas aledañas; El Algarrobal. De 14.30 a 18.30 h.

– En el pasaje Spirilli, hacia el oeste de Dr. Moreno. En calle Lujan al Norte de Pasaje Spirilli, y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú:

– En calle La Florida, hacia el sur de El Bajo, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle:

– En la intersección de calle Montenegro con Proyectada V299. En calle Andrés Soria y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Estrada, entre Colón y Morón. En calle Morón, entre Colón y Cortadera, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato:

– En calle Doña Anita, hacia el este del Corredor Productivo; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán:

– En calle Juan Aveiro, hacia el sur de San Julián; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Roque Sáenz Peña, Roca, French y Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.

Miércoles 21 de Enero.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/4SB6DevfSH — EDEMSA (@Edemsa) January 20, 2026

San Carlos:

– En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

– En calle La Izuelina, hacia el este de Ferrer; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calle N°4, Paso de Arena, Puesto Molero y Puesto Quevedo; Punta de Agua. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Dorrego, Castelli, Ceferino Namuncurá y Ricardo Rojas. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre calles Juan Cobos Este y Neme; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe:

– En calle Capdeville, entre Villa del Milagro y Santa Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.