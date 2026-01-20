20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Dolor por la muerte de Gaby Ferrero. La actriz de 64 años brilló en la televisión en ciclos como "Graduados" y "Amas de casa desesperadas".

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

 Por Analía Martín

El telón cayó demasiado pronto para una artista inmensa. En la jornada de este martes, se confirmó el fallecimiento de Gaby Ferrero a los 64 años. La actriz, cuya cara es familiar para cualquier amante de la televisión argentina, partió dejando un legado de interpretaciones sólidas y una vocación docente que formó a cientos de alumnos.

El trabajo en la televisión nacional de Gaby Ferrero

Ferrero no era de las que buscaban el escándalo o la tapa de revista; su prestigio se cimentó en el trabajo. Fue una "obrera del arte" que brilló en ficciones de alto rating. Su versatilidad le permitió navegar por el drama y la comedia con la misma naturalidad, destacándose en ciclos inolvidables como Graduados, La Lola y la versión local de Amas de casa desesperadas.

Lee además
Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de Verano del 98 y Sos mi vida video
Luto en el espectáculo

Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"
¿Riquelme está feliz?: Julieta Ortega habló sobre el supuesto romance con el presidente de Boca video
Por sí o po no

¿Riquelme está feliz? Julieta Ortega habló sobre el supuesto romance con el presidente de Boca
Embed

El público juvenil también la recuerda con cariño por su paso por Casi Ángeles, donde supo conectar con una nueva generación. Pero su impacto no se limitó a la pantalla; Gaby fue una referente en la docencia artística, transmitiendo su pasión y técnica a futuros actores que hoy lloran su partida.

El adiós en las redes a esta gran actriz

La noticia generó una ola de mensajes emotivos en las redes sociales. Colegas, exalumnos y fanáticos expresaron su dolor ante la pérdida de una mujer definida por su calidez humana y su compromiso profesional. Su hijo también le dedicó palabras conmovedoras, reflejando el amor de una madre que vivió por y para su familia y su arte.

Gaby Ferrero
El posteo que el hijo de la actriz Gaby Ferrero

El posteo que el hijo de la actriz Gaby Ferrero

Osqui, es su hijo adoptivo y fue el gran amor de su vida. Tiempo atrás, la actriz se había sincerado en una entrevista sobre su camino personal hacia la maternidad, confesando que la adopción siempre fue su primera opción. "La idea de adoptar la tenía desde siempre, pero la maternidad, esa cosa que se supone que les llega a todas las mujeres, a mí no me llegaba", había declarado con total honestidad. En las redes, Osqui le dedicó una emotiva despedida agradeciendo todo su amor y entrega.

Temas
Seguí leyendo

Violencia de género: allanaron a la expareja de Romina Gaetani y encontraron municiones

Quién es Nicola Peltz, la millonaria que dividió a la familia Beckham para siempre

Qué artistas se incorporaron a MasterChef Celebrity para definir el repechaje

Vuelve Gran Hermano 2026: la foto de la casa sin pileta que desató teorías y polémica

El mundo de la moda lamenta la muerte de Valentino, a sus 93 años

Repechaje en MasterChef Celebrity: un participante picante se suma al reality

Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

¡Sorpresa! Filtraron quién podría regresar a MasterChef Celebrity tras el Repechaje

LO QUE SE LEE AHORA
Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de Verano del 98 y Sos mi vida video
Luto en el espectáculo

Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Todos los detalles del sorteo 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero.
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de quedarse en Mendoza.
dudas

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate