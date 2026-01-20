Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

El telón cayó demasiado pronto para una artista inmensa. En la jornada de este martes, se confirmó el fallecimiento de Gaby Ferrero a los 64 años. La actriz, cuya cara es familiar para cualquier amante de la televisión argentina, partió dejando un legado de interpretaciones sólidas y una vocación docente que formó a cientos de alumnos.

El trabajo en la televisión nacional de Gaby Ferrero Ferrero no era de las que buscaban el escándalo o la tapa de revista; su prestigio se cimentó en el trabajo. Fue una "obrera del arte" que brilló en ficciones de alto rating. Su versatilidad le permitió navegar por el drama y la comedia con la misma naturalidad, destacándose en ciclos inolvidables como Graduados, La Lola y la versión local de Amas de casa desesperadas.

El público juvenil también la recuerda con cariño por su paso por Casi Ángeles, donde supo conectar con una nueva generación. Pero su impacto no se limitó a la pantalla; Gaby fue una referente en la docencia artística, transmitiendo su pasión y técnica a futuros actores que hoy lloran su partida.

El adiós en las redes a esta gran actriz La noticia generó una ola de mensajes emotivos en las redes sociales. Colegas, exalumnos y fanáticos expresaron su dolor ante la pérdida de una mujer definida por su calidez humana y su compromiso profesional. Su hijo también le dedicó palabras conmovedoras, reflejando el amor de una madre que vivió por y para su familia y su arte.

Gaby Ferrero El posteo que el hijo de la actriz Gaby Ferrero Osqui, es su hijo adoptivo y fue el gran amor de su vida. Tiempo atrás, la actriz se había sincerado en una entrevista sobre su camino personal hacia la maternidad, confesando que la adopción siempre fue su primera opción. "La idea de adoptar la tenía desde siempre, pero la maternidad, esa cosa que se supone que les llega a todas las mujeres, a mí no me llegaba", había declarado con total honestidad. En las redes, Osqui le dedicó una emotiva despedida agradeciendo todo su amor y entrega.

