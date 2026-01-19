19 de enero de 2026
Repechaje en MasterChef Celebrity: un participante picante se suma al reality

El programa que conduce Wanda Nara, MasterChef Celebrity cambió las reglas sobre el número de artistas que vuelven al formato.

Repechaje en MasterChef Celebrity: un participante picante se suma al reality.

Repechaje en MasterChef Celebrity: un participante picante se suma al reality.

Por Sitio Andino MuchoShow

La cuarta gala de repechaje de MasterChef Celebrity dejó una definición cargada de emoción, sorpresas y festejos. Luego de una modificación inesperada en las reglas del juego anunciada por Wanda Nara, Rusherking logró destacarse con su plato, fue elegido por el jurado y se convirtió en nuevo participante fijo del certamen.

Rusherking logró destacarse con su plato

Antes de que los concursantes comenzaran a cocinar, la conductora sorprendió a todos con una noticia que cambió por completo el rumbo de la competencia. “Ay jurados, si me dejan quiero hacer un anuncio, lo que me acaban de contar recién. Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia”, expresó Wanda ante la atenta mirada de los participantes, que celebraron la oportunidad como una motivación extra.

Con los platos ya presentados, los jurados comenzaron a dar las devoluciones y a descartar nombres. Donato de Santis fue el primero en comunicar una decisión y, sin rodeos, llamó a Emilia Attias y Walas para aclarar: “Vamos a blanquear la cosa, no hay delantal blanco para ninguno de ustedes dos”. Minutos después, Germán Martitegui convocó a Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris para anunciar: “Ninguno de los tres hoy va a tener un delantal blanco, nos vemos en la próxima”.

La tensión creció cuando Damián Betular hizo pasar al frente a los dos últimos en carrera: Rusherking y Julia Calvo. Allí, el pastelero lanzó la definición que todos esperaban: “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”. Segundos después, llegó la confirmación: “El participante que ingresa a las cocinas de Masterchef Celebrity es… Rusher”, anunció Betular, mientras le entregaba el delantal blanco y el músico corría emocionado hacia el balcón para festejar junto a sus compañeros.

Embed - ¿Quién ingresó a la competencia tras una noche clave en el repechaje? - Masterchef Celebrity

La emoción de Rusherking por ganar la competencia

Visiblemente conmovido, el cantante compartió sus expectativas frente a esta nueva etapa dentro del reality. “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, expresó. Incluso, fiel a su estilo, se animó a rapear unos versos improvisados sobre lo vivido durante esta intensa noche de repechaje, cerrando una jornada que ya quedó marcada como una de las más emotivas de la temporada.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

