Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

Por Analía Martín







Una noticia tristísima sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas. La querida Adela Gleijer, una actriz de raza que supo conquistar al público argentino con personajes entrañables y una trayectoria intachable, falleció este 20 de enero a los 92 años de edad. El teatro y la televisión nacional la despiden con dolor.

La trayectoria de una actriz sin igual Nacida en Montevideo en 1933, Gleijer construyó una carrera sólida que abarcó décadas de trabajo ininterrumpido. Fue integrante histórica del Teatro El Galpón y, tras radicarse en Argentina, se convirtió en una cara familiar para millones de televidentes. Su versatilidad le permitió brillar tanto en dramas profundos como en comedias populares.

Adela Gleijer Actriz muy querida del teatro y la televisión nacional Muchos la recordarán por su participación en la icónica tira juvenil Verano del 98, pero también por papeles que quedaron grabados en la memoria colectiva, como en la exitosa novela Sos mi vida, protagonizada por Natalia Oreiro, donde su carisma se robó varias escenas. También formó parte de elencos memorables como Celeste siempre Celeste y Mujeres de nadie.

Una vida dedicada al arte y al amor Adela no solo fue una profesional destacada, sino también la matriarca de una familia de artistas. Estuvo casada con el gran actor Juan Manuel Tenuta hasta su fallecimiento en 2013, formando una de las parejas más queridas del ambiente. Juntos fueron padres de la actriz y cantante Andrea Tenuta, heredera de ese talento inmenso.

Embed Su legado incluye: Cine: Películas como El hombre del subsuelo y Cerro Bayo.

Películas como El hombre del subsuelo y Cerro Bayo. Televisión: Participaciones en Amor prohibido, Princesa y Milady.

Participaciones en Amor prohibido, Princesa y Milady. Teatro: Una vida entera sobre las tablas desde su debut en 1956. Hoy los telones se cierran para despedir a una grande. Sin duda su talento y su calidez seguirán vigentes en cada uno de sus trabajos artísticos.

Compartí la nota:







