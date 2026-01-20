20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Luto en el espectáculo

Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

El ambiente artístico despide con dolor a Adela Gleijer. La reconocida actriz uruguaya, figura de grandes éxitos de la televisión argentina.

Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de Verano del 98 y Sos mi vida

Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

 Por Analía Martín

Una noticia tristísima sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas. La querida Adela Gleijer, una actriz de raza que supo conquistar al público argentino con personajes entrañables y una trayectoria intachable, falleció este 20 de enero a los 92 años de edad. El teatro y la televisión nacional la despiden con dolor.

La trayectoria de una actriz sin igual

Nacida en Montevideo en 1933, Gleijer construyó una carrera sólida que abarcó décadas de trabajo ininterrumpido. Fue integrante histórica del Teatro El Galpón y, tras radicarse en Argentina, se convirtió en una cara familiar para millones de televidentes. Su versatilidad le permitió brillar tanto en dramas profundos como en comedias populares.

Lee además
Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"
¿Riquelme está feliz?: Julieta Ortega habló sobre el supuesto romance con el presidente de Boca video
Por sí o po no

¿Riquelme está feliz? Julieta Ortega habló sobre el supuesto romance con el presidente de Boca
Adela Gleijer
Actriz muy querida del teatro y la televisión nacional

Actriz muy querida del teatro y la televisión nacional

Muchos la recordarán por su participación en la icónica tira juvenil Verano del 98, pero también por papeles que quedaron grabados en la memoria colectiva, como en la exitosa novela Sos mi vida, protagonizada por Natalia Oreiro, donde su carisma se robó varias escenas. También formó parte de elencos memorables como Celeste siempre Celeste y Mujeres de nadie.

Una vida dedicada al arte y al amor

Adela no solo fue una profesional destacada, sino también la matriarca de una familia de artistas. Estuvo casada con el gran actor Juan Manuel Tenuta hasta su fallecimiento en 2013, formando una de las parejas más queridas del ambiente. Juntos fueron padres de la actriz y cantante Andrea Tenuta, heredera de ese talento inmenso.

Embed

Su legado incluye:

  • Cine: Películas como El hombre del subsuelo y Cerro Bayo.
  • Televisión: Participaciones en Amor prohibido, Princesa y Milady.
  • Teatro: Una vida entera sobre las tablas desde su debut en 1956.

Hoy los telones se cierran para despedir a una grande. Sin duda su talento y su calidez seguirán vigentes en cada uno de sus trabajos artísticos.

Temas
Seguí leyendo

Violencia de género: allanaron a la expareja de Romina Gaetani y encontraron municiones

Quién es Nicola Peltz, la millonaria que dividió a la familia Beckham para siempre

Qué artistas se incorporaron a MasterChef Celebrity para definir el repechaje

Vuelve Gran Hermano 2026: la foto de la casa sin pileta que desató teorías y polémica

El mundo de la moda lamenta la muerte de Valentino, a sus 93 años

Repechaje en MasterChef Celebrity: un participante picante se suma al reality

Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

¡Sorpresa! Filtraron quién podría regresar a MasterChef Celebrity tras el Repechaje

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Todos los detalles del sorteo 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero.
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de quedarse en Mendoza.
dudas

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate