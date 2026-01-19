¿Riquelme está feliz?: Julieta Ortega habló sobre el supuesto romance con el presidente de Boca









El mundo del espectáculo y el fútbol amanecieron impactados por un rumor inesperado que unía dos universos muy distintos. Tras las versiones que aseguraban que existía una relación sentimental entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, la actriz decidió salir a hablar para cortar de raíz las especulaciones con una respuesta contundente.

Todo comenzó en el programa Puro Show, donde lanzaron la "bomba" asegurando que el presidente de Boca Juniors habría pasado a buscar a la hija de Palito Ortega por su casa en Palermo en una camioneta. La noticia corrió como reguero de pólvora en redes sociales, alimentando la fantasía de una nueva pareja estelar en la farándula argentina.

Embed Sin embargo, la realidad parece ser otra. Consultada por la prensa, Julieta Ortega no sólo negó el vínculo, sino que se mostró sorprendida y hasta un poco avergonzada por la situación. "Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto", sentenció.

El detalle que derriba el mito del romance Para darle más fuerza a su desmentida, la actriz utilizó un argumento geográfico irrefutable. Mientras el rumor la ubicaba en Buenos Aires subiéndose a la camioneta del "10", ella explicó que se encuentra instalada en la Costa Atlántica por trabajo: "Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá".

juan Román Riquelme Julieta Ortega desmintió categóricamente su romance con Jun Román Riquelme. La anécdota familiar detrás del rumor Aunque hoy lo niega, la conexión entre los Ortega y Riquelme tiene un antecedente simpático. Hace años, Julieta contó que su hijo Benito, fanático de Boca, le pedía de chico que se casara con su ídolo. "Mamá, ¿te podés casar con Román?", le decía el nene. Quizás, de ese viejo deseo infantil, nació este rumor que hoy, por ahora, es solo humo.