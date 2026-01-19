19 de enero de 2026
Fin de una era

El mundo de la moda lamenta la muerte de Valentino, a sus 93 años

El diseñador de alta costura falleció en su residencia en la ciudad de Roma y sus modelos lo recordaron con cariño.

A los 93 años murió Valentino, el referente de la moda italiana Página web Valentino
Por Sitio Andino MuchoShow

Valentino Garavani, referente de la alta costura italiana, murió a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de su círculo íntimo. El hecho generó un impacto inmediato en el sector y en el mundo cultural.

Aunque Valentino se retiró en 2008, dejando su firma en manos de Alessandro Michele y su influencia siguió presente. Fue él quien, tras un histórico desfile de alta costura en 1962 en Pitti Immagine, posicionó definitivamente a Roma y a la moda italiana en el mapa internacional.

Valentino fue uno de los referentes de la moda mundial, a la altura de Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Karl Lagerfeld y Giorgio Armani.

En la memoria colectiva quedaron escenas que retrataron una época como las vacaciones junto a Jacqueline Kennedy Onassis en Capri, castillos en Francia, fiestas con Aretha Franklin, Bette Midler y Plácido Domingo, sus carlinos y su imponente yate T. M. Blue One.

Además, Garavani utilizó su plataforma para manifestarse políticamente y apoyar causas humanitarias como su “vestido por la paz”, creado en plena Guerra del Golfo, el activismo temprano contra el SIDA, cuando la enfermedad aún era tabú y la fundación de la Academia Valentino en Roma, dedicada a las artes.

Su estilo, exuberante y refinado, convirtió su nombre en sinónimo de sofisticación, al punto de que su característico tono rojo pasó a la historia como “Rosso Valentino”.

El mundo de la moda lamenta su muerte

La actriz Gwyneth Paltrow lamentó la pérdida de Valentino, el diseñador que la vistió durante años e incluso la calificó como “una de sus musas”. Su amistad prevaleció durante los años.

“Tuve tanta suerte de conocer y amar a Valentino, de conocer al verdadero hombre, en privado. El hombre que estaba enamorado de la belleza, de su familia, de sus musas, de sus amigos. Sus perros, sus jardines, y una buena historia de Hollywood. Lo amaba tanto. Me encantó cómo siempre me molestaba para 'al menos usar un poco de rímel' cuando venía a cenar. Me encantaba su risa traviesa. Esto parece el fin de una era. Le echaremos mucho de menos por mí y por todos los que lo amaban. Descansa en paz, Vava”, escribió.

Con una imagen desfilando juntos en la pasarela de algún show, la modelo Cindy Crawford le dedicó unas palabras al referente de la moda: “Tengo el corazón roto al saber de la muerte de Valentino Garavani. Fue un verdadero maestro de su oficio, y siempre estaré agradecida por los años que tuve el privilegio de trabajar estrechamente con él”.

Claudia Shiffer, una de las modelos más icónicas de los años 90, lamentó con profundo pesar la muerte del diseñador, con quien trabajó en numerosas campañas y desfiles a lo largo de los años.

“Con el corazón roto al enterarme de la muerte de mi viejo amigo Valentino. Él es de lo que están hechas las verdaderas leyendas, viviendo para siempre a través de la marca que creó, la encarnación de la elegancia y el glamour”, expresó.

