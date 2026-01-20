20 de enero de 2026
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

Se trata del hombre que volcó el 11 de enero en Ruta Nacional 40, en el ingreso norte a la ciudad de Malargüe. Fue imputado por homicidio culposo agravado.

Unidad Fiscal Malargüe.

Noticiero Andino Malargüe

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza, a través de la Fiscalía de Instrucción de Malargüe, dio a conocer nuevos avances en la investigación del trágico siniestro vial que conmocionó al departamento sureño hace poco más de una semana. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 11 de enero, cuando un choque seguido de vuelco en el ingreso norte a la ciudad dejó como saldo la muerte de dos mujeres de 36 años, y una adolescente menor de edad.

Según el comunicado oficial difundido por la Justicia mendocina, este lunes, luego de recibir el alta médica, fue imputado Alfredo Catillo Luna, quien conducía una camioneta Toyota Hilux. De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el hombre habría realizado una maniobra de sobrepaso al Fiat Palio en el que se desplazaban las víctimas, cuando se retiraba de la ciudad de Malargüe en dirección norte por la Ruta Nacional 40.

El imputado, padre de la menor fallecida y esposo de la mujer de 36 años, fue acusado del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor”. La imputación se agrava, según detalla el parte oficial, porque el conductor circulaba a una velocidad superior en más de 30 kilómetros por hora a la máxima permitida en el lugar del hecho, configurando una conducta de culpa temeraria. A ello se suma la existencia de más de una víctima fatal, en concurso ideal con lesiones graves culposas en tres hechos.

La acusación se encuadra en los artículos 94 bis, segundo párrafo; 84 bis, segundo párrafo; y 42 inciso B, junto a los artículos 52 inciso 4 y 52 inciso 10 de la Ley Provincial 9024.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que, por el momento, no se han dispuesto medidas de coerción contra el imputado. Asimismo, se le notificaron los derechos y garantías previstos en la Constitución provincial y nacional, quedando su defensa a cargo de la doctora Mariela Tieppo.

En tanto, aún no se han comunicado oficialmente los resultados de los análisis de alcohol en sangre practicados al conductor. No obstante, fuentes confiables indicaron que los mismos podrían haber arrojado resultado positivo, extremo que, de confirmarse, podría agravar aún más la situación procesal del imputado. La investigación continúa y no se descarta la adopción de nuevas medidas en los próximos días.

