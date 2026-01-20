La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

La Dirección General de Escuelas oficializó la aprobación del nuevo plan de estudios para la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas . La medida, plasmada en el Boletín Oficial, busca sintonizar la formación académica con la realidad de los sectores administrativo y productivo actuales.

El nuevo diseño curricular posee carácter jurisdiccional , lo que garantiza una formación unificada pero con despliegue territorial. Según lo establecido en la resolución, la carrera se implementará en Institutos de Educación Superior (IES), tanto de gestión estatal como privada, abarcando las cinco zonas de la provincia: Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este .

La DGE modernizó el plan de estudio de una carrera con gran salida laboral en mendoza.

Esta distribución estratégica responde a uno de los fundamentos de la norma: la necesidad de que la educación superior actúe como una herramienta para el desarrollo local y regional , permitiendo que los egresados se inserten eficientemente en la estructura productiva de sus propias comunidades.

La reforma del plan de estudios no fue un proceso aislado. Según destaca el documento oficial, surge tras un exhaustivo proceso de consulta y construcción colaborativa que incluyó a:

La DGE apuesta a una carrera con un diseño curricular más regional.

Equipos docentes de diversos institutos de educación superior.

Coordinadores de carrera.

Asistencia técnica del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Avales de sectores empresariales e institucionales.

Uno de los puntos centrales de este cambio es la incorporación de los avances tecnológicos que han transformado el campo de la administración en los últimos años.

El objetivo es que el profesional no solo maneje herramientas técnicas, sino que posea una base ética y científica que le permita resolver problemas complejos en organismos tanto públicos como privados.

Requisitos y Validez Nacional

La resolución estipula que, si bien el plan ya está aprobado, los institutos interesados en dictar la carrera deberán contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior (DES) antes de iniciar la matriculación de nuevos estudiantes.

Asimismo, la Dirección de Educación Superior ha sido instruida para tramitar la Validez Nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, asegurando así que los futuros profesionales mendocinos cuenten con un título reconocido en todo el territorio argentino.

Con esta iniciativa, la provincia busca cubrir un "área de vacancia relevante", apostando a la formación de recursos humanos calificados que puedan liderar la gestión administrativa en una economía cada vez más competitiva.