20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

La edición 3341 del Quini 6 pone en juego un increíble pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Todos los detalles del sorteo 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero.

 Por Luis Calizaya

Este miércoles 21 de enero se llevará adelante el sorteo N° 3341 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 12.200 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

pozo 21-01-26
El Quini 6 sortea un pozo extraordinario de 12.200 millones de pesos este miércoles 21 de enero.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este miércoles 21 de enero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19.30 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

