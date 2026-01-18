De dónde es y a qué números jugó el nuevo millonario que dejó el Quini 6 de este 18 de enero

Un afortunado jugador del Quini 6 se llevó un pozo de más de 380 millones.

El sorteo 3340 del Quini 6 de este domingo 18 de enero de 2026 dejó un nuevo millonario en Argentina , quien acertó todos los números de la modalidad “Siempre Sale” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Se hizo acreedor de una importante suma, que supera los 380 millones de pesos .

El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia N° 074866-000, de la localidad de José Marmol, provincia de Buenos Aires ; y se hizo acreedor de un pozo de $383.828.220 .

Los números de la fortuna fueron 04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29 . Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con $276.741.146,62 . En tanto que la agencia se llevará $4.222.110,42 .

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3341 del próximo miércoles 21 de enero de 2026 será de $12.200.000.000.

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19.30 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

pozo 21-01-26 Se viene otro pozo espectacular del Quini 6 el miércoles 21 de enero de 2026.

Todos los ganadores del sorteo 3340 del Quini 6 de este domingo 18 de enero

Tradicional

03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $5.305.641.822 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 12 ganadores, que se llevarán $3.566.182,50 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.031 ganadores, que se llevarán $12.452,24 cada uno.

La Segunda

14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $786.719.266 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 18 ganadores, que se llevarán $2.377.455 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 899 ganadores, que se llevarán $14.280,60 cada uno.

Revancha

21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $4.692.849.874 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29

Hubo 1 ganador con 6 aciertos, que embolsó un pozo de $383.828.220. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia 074866-000, de la localidad de José Marmol, provincia de Buenos Aires.

Pozo extra

03 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 43

Hubo 1.020 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $151.960,78 cada uno.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.