Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

El hecho ocurrió este domingo al mediodía, frente a un local de comidas rápidas en el centro de Mendoza. La víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este domingo, un hombre murió en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, lo que generó conmoción entre las personas que circulaban por la zona. El sujeto se desplomó repentinamente y quedó tendido en el suelo, ante la sorpresa de los transeúntes.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta, frente a un reconocido local de comidas rápidas. Según informaron fuentes policiales, el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Por estas horas, personal policial y médico trabajan en el lugar, realizando las tareas de rigor para determinar la identidad y la edad del fallecido, además de establecer con precisión las circunstancias del deceso.

