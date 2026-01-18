Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta Foto: Cristian Lozano

Durante la tarde de este domingo, un hombre murió en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, lo que generó conmoción entre las personas que circulaban por la zona. El sujeto se desplomó repentinamente y quedó tendido en el suelo, ante la sorpresa de los transeúntes.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta, frente a un reconocido local de comidas rápidas. Según informaron fuentes policiales, el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

ciudad de mendoza, muerte, hombre Según informaron fuentes policiales, el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio Por estas horas, personal policial y médico trabajan en el lugar, realizando las tareas de rigor para determinar la identidad y la edad del fallecido, además de establecer con precisión las circunstancias del deceso.

