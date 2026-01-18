18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Con música en vivo, feria de emprendedores y una amplia propuesta gastronómica, el ciclo abrió su edición 2026 en los jardines de la Nave Cultural.

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Departamentales

Los jardines de la Nave Cultural volvieron a convertirse en el escenario de uno de los ciclos más esperados del verano en Mendoza. Los Picnics Musicales: una propuesta que reúne música en vivo, DJ sets y una variada oferta gastronómica en un entorno distendido y al aire libre.

La edición 2026 tuvo su inicio el sábado 17 de enero, con una gran concurrencia de mendocinos y turistas, que se acercaron desde las 19 para disfrutar de una experiencia integral pensada para todas las edades.

Lee además
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza
Sierra Pintada es la mina más avanzada de Argentina. ¿Cuál es su futuro?
minería

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Durante la jornada, el público recorrió la feria de emprendedores organizada por Diseño Libre, que ofreció una amplia variedad de propuestas creativas y productos locales.

mendoza, picnics musicales
La edición 2026 tuvo su inicio el sábado 17 de enero, con una gran concurrencia de mendocinos y turistas

La edición 2026 tuvo su inicio el sábado 17 de enero, con una gran concurrencia de mendocinos y turistas

Gastronomía y música para todos los gustos

La propuesta se completó con una atractiva oferta gastronómica, que incluyó foodtrucks y la presencia de Cervecería Andes Origen y Pepsi, acompañando la noche con sabores y bebidas ideales para disfrutar del verano.

La música fue protagonista a lo largo de toda la velada, con espectáculos en vivo, sorteos y la musicalización a cargo del DJ Joel Serna. El cierre de la primera fecha estuvo a cargo de la banda mendocina Disco Stu, que brindó un show cargado de ritmo, pensado para bailar y celebrar el verano.

picnics musicales, mendoza
Los jardines de la Nave Cultural volvieron a convertirse en el escenario de uno de los ciclos más esperados del verano

Los jardines de la Nave Cultural volvieron a convertirse en el escenario de uno de los ciclos más esperados del verano

Próximas fechas para disfrutar de los Picnics Musicales

Los Picnics Musicales continuarán con nuevas ediciones, consolidándose como un punto de encuentro cultural dentro de la agenda de verano de la Ciudad de Mendoza. Las próximas fechas confirmadas son:

  • 31 de enero

  • 8 de febrero

  • 15 de febrero

Una invitación a vivir el verano en la Ciudad

La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza, en coproducción con Nero y Diseño Libre.

mendoza, picnics musicales
La propuesta se presenta como una invitación ideal para disfrutar de las noches de verano

La propuesta se presenta como una invitación ideal para disfrutar de las noches de verano

La propuesta se presenta como una invitación ideal para disfrutar de las noches de verano, con música y buena compañía, en un espacio al aire libre pensado para compartir buenos momentos.

Temas
Seguí leyendo

Robó un perfume en una farmacia de Ciudad y lo detuvo la gente: lo buscaban desde 2023

Suben los topes de consumo subsidiado de luz en 11 provincias: ¿está incluida Mendoza?

Detuvieron en Ciudad a un hombre acusado de abuso sexual tras el pedido de auxilio de una joven

Galardón internacional para dos municipios de Mendoza por sus gestiones

Operativo en Ciudad: recuperan nueve celulares robados en un comercio

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

Cayeron tres sospechosos por robos a choferes de aplicaciones en la Ciudad de Mendoza

Mendoza refuerza la seguridad nocturna con el segundo operativo Noches Seguras

LO QUE SE LEE AHORA
Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia de Junín. video
Cultura y tradición

En una fiesta de orgullo y tradición, Junín coronó a su Reina de la Vendimia

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores
ECONOMÍA PERSONAL

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza