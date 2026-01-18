Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Los jardines de la Nave Cultural volvieron a convertirse en el escenario de uno de los ciclos más esperados del verano en Mendoza. Los Picnics Musicales: una propuesta que reúne música en vivo, DJ sets y una variada oferta gastronómica en un entorno distendido y al aire libre.
La edición 2026 tuvo su inicio el sábado 17 de enero, con una gran concurrencia de mendocinos y turistas, que se acercaron desde las 19 para disfrutar de una experiencia integral pensada para todas las edades.
Durante la jornada, el público recorrió la feria de emprendedores organizada por Diseño Libre, que ofreció una amplia variedad de propuestas creativas y productos locales.
Gastronomía y música para todos los gustos
La propuesta se completó con una atractiva oferta gastronómica, que incluyó foodtrucks y la presencia de Cervecería Andes Origen y Pepsi, acompañando la noche con sabores y bebidas ideales para disfrutar del verano.
La música fue protagonista a lo largo de toda la velada, con espectáculos en vivo, sorteos y la musicalización a cargo del DJ Joel Serna. El cierre de la primera fecha estuvo a cargo de la banda mendocina Disco Stu, que brindó un show cargado de ritmo, pensado para bailar y celebrar el verano.
Próximas fechas para disfrutar de los Picnics Musicales
Los Picnics Musicales continuarán con nuevas ediciones, consolidándose como un punto de encuentro cultural dentro de la agenda de verano de la Ciudad de Mendoza. Las próximas fechas confirmadas son:
31 de enero
8 de febrero
15 de febrero
Una invitación a vivir el verano en la Ciudad
La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza, en coproducción con Nero y Diseño Libre.
La propuesta se presenta como una invitación ideal para disfrutar de las noches de verano, con música y buena compañía, en un espacio al aire libre pensado para compartir buenos momentos.