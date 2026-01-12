Mendoza refuerza la seguridad nocturna con el segundo operativo Noches Seguras

El Ministerio de Seguridad y Justicia , en coordinación con la Municipalidad de Guaymallén , llevó adelante el segundo operativo Noches Seguras para reforzar la seguridad de los ciudadanos. La intervención se desarrolló en el marco del programa Espacios Más Seguros desde el viernes hasta la noche del sábado 10 de enero , en la intersección de las calles 25 de Mayo y 9 de Julio .

El operativo contó con la participación de Diversión Nocturna , la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), la Departamental Guaymallén , efectivos de las comisarías 44 y 45 , y se articuló con la Subdirección de Servicios Comunitarios , Tránsito e Inspección de Comercios del Municipio.

Como resultado de los controles vehiculares , el personal policial labró cinco actas , retuvo cinco rodados y cuatro licencias de conducir . Además, se realizaron 40 controles de alcoholemia , que arrojaron cinco resultados positivos : cuatro con valores inferiores a un gramo y uno con más de un gramo de alcohol en sangre.

Desde el área de Diversión Nocturna se llevaron a cabo controles de documentación y se verificaron los horarios de corte de barra, ingreso y finalización de actividades en los locales nocturnos. En paralelo, la Subdirección de Servicios Comunitarios, junto al área de Juventudes y Gestión de Eventos, desplegó una campaña de concientización sobre la figura del conductor designado , que alcanzó a unas 1.500 personas , entre conductores y asistentes.

"Estamos llevando adelante el segundo operativo de Noches Seguras, con un trabajo articulado entre Diversión Nocturna, la Dirección de Seguridad Privada y los inspectores de Comercio del Municipio, realizando controles en todos los locales de esparcimiento de la zona", señaló el director de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi.

Las distintas áreas participantes también desarrollaron tareas de prevención y concientización. "Además del control, se impulsa una campaña para promover la figura del conductor designado, con la participación de efectivos de jurisdicción, cuerpos especiales, Policía Vial y Tránsito municipal, con el objetivo de garantizar el orden público", agregó el funcionario.

Operativos, seguridad, mendoza Las distintas áreas participantes también desarrollaron tareas de prevención y concientización Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por su parte, la Subdirección de Fiscalización de Comercios realizó controles de documentación en tres locales de esparcimiento, verificando el factor ocupacional y el cumplimiento de los horarios de ingreso, funcionamiento de barra y cierre. Asimismo, se labraron actas de infracción a vendedores de comida ubicados en las inmediaciones de los boliches que no contaban con autorización para ejercer la actividad.

"Desde el Municipio estamos controlando el ingreso y egreso de los jóvenes a los locales de esparcimiento y todo el entorno, con controles biométricos y de alcoholemia junto a Tránsito municipal y la Policía Vial, donde se detectaron infractores a la Ley de Tránsito", explicó el subdirector de Servicios Comunitarios de la Municipalidad de Guaymallén, Gonzalo Agüero.

En ese marco, se realizaron controles integrales a 140 conductores, que incluyeron test de alcoholemia y verificación de documentación vehicular, lo que derivó en la confección de 13 actas por falta de documentación.

Esta segunda intervención marca el inicio de una serie de operativos nocturnos que buscan fortalecer la presencia del Estado, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y recuperar la tranquilidad de vecinos y comerciantes en distintas zonas del departamento.

En qué consiste el programa Espacios Más Seguros

El programa Espacios Más Seguros, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, se desarrolló como experiencia piloto en 2024 en los departamentos de Guaymallén y Las Heras, con resultados positivos presentados en marzo de 2025. En octubre pasado se realizó el primer operativo.

operativo, seguridad, mendoza Entre sus principales ejes se destacan el relevamiento de problemáticas de infraestructura y luminarias Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La estrategia combina prevención policial con abordajes situacionales, ambientales y sociales, a partir de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios y las fuerzas de seguridad.

Entre sus principales ejes se destacan el relevamiento de problemáticas de infraestructura y luminarias, la capacitación de preventores municipales, la articulación con la comunidad y el seguimiento permanente de resultados.

De esta manera, Espacios Más Seguros se consolida como una política pública innovadora, orientada a la prevención cercana, la modernización tecnológica y la corresponsabilidad con los gobiernos locales, con el objetivo de garantizar mayor seguridad en toda la provincia.