16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Ante la ola de calor

Suben los topes de consumo subsidiado de luz en 11 provincias: ¿está incluida Mendoza?

Durante diciembre, enero y febrero, los hogares tendrán mayores bloques de consumo con asistencia estatal.

Mendoza no fue alcanzada en la subida de tope del consumo de energía.

Mendoza no fue alcanzada en la subida de tope del consumo de energía.

Por Sitio Andino Economía

Mientras se demora la puesta en marcha el nuevo esquema de subsidio, la Secretaría de Energía definió nuevos bloques de consumo con asistencia estatal a las tarifas de luz durante el verano. Aplicará solo para los hogares del NOA y NEA, para el resto de las regiones incluida Mendoza se mantiene en 300 kWh mensuales.

La medida había sido solicitada por entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas a mediados de diciembre durante una consulta pública. El pedido fue basado en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que identifica zonas “muy cálidas” y “cálidas”.

Lee además
Gastronomía en San Rafael. video
55% a 60% de ocupación hotelera en el departamento

Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado
Vargas Arizu en Aconcagua Radio: Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino
ENTREVISTA

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"

“El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”, explicaron desde Energía.

La novedad se conoce cuando la aplicación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) - que abarca a los hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía - se postergó y recién entraría en vigencia en febrero.

Con la decisión de la Secretaría de Energía, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe (NEA); Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (NOA) tendrán un mayor bloque de consumo subsidiado de energía eléctrica durante diciembre, enero y febrero ante las altas temperaturas.

Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, energía eléctrica Mendoza, electricidad, tendido eléctrico.jpg
El Gobierno de la provincia de Mendoza implementará subsidios en la tarifa de la energía eléctrica que amplían en el horizonte de descuentos.

El Gobierno de la provincia de Mendoza implementará subsidios en la tarifa de la energía eléctrica que amplían en el horizonte de descuentos.

Los topes de consumo subsidiados quedaron de la siguiente forma:

  • En las zonas muy cálidas del NOA y NEA, el bloque subsidiado pasa de 300 kWh a 550 kWh mensuales;
  • Mientras en las zonas cálidas, el bloque se fija en 370 kWh mensuales;

Desde el Gobierno aclararon que, en el resto del país, el tope de consumo con subsidios se mantiene en 300 kWh mensuales.

Cómo es el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

El régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), apunta a trasladar de manera gradual los costos reales de la energía a los usuarios, promover un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores más vulnerables.

La asistencia quedó limitada a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que difunde el Indec.

Aún resta que la Secretaría de Energía oficialice los nuevos precios mayoristas del gas y la generación eléctrica. Luego, se aplicará el nuevo modelo de subsidios focalizados. Se estima que regirá desde febrero y el impacto en las boletas será desde marzo.

En cuanto a los bloques de consumo y las bonificaciones, el nuevo régimen establece que:

  • Los hogares con subsidios pasaron a tener una bonificación del 50% en las boletas de energía eléctrica. Se aplica en un bloque de 300 kWh mensuales en verano e invierno (salvo para las provincias del norte). Y para los meses de otoño y primavera, el tope será 150 kWh por mes.
  • Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.
  • El precio del gas para los hogares se mantendrá estable durante todo el año.
Temas
Seguí leyendo

Con el calor, el melón gana lugar y Mendoza se posiciona como proveedor del mercado interno

Crecieron las ventas por Reyes Magos 2026, pero el gasto promedio registró una fuerte caída

Última oportunidad para cargar tickets y participar del sorteo de "Comprá en las Fiestas"

Luis Caputo defendió el equilibrio fiscal y aseguró que 2025 cerró con superávit

El Gobierno Nacional cerró 2025 con superávit fiscal y financiero

Aprovechá los descuentos en combustibles que Banco Nación tiene para vos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 16 de enero de 2026

Minería: con alta participación cerró la convocatoria del Ciclo + Capacidad Local

LO QUE SE LEE AHORA
Migraciones permitirá el ingreso sin visa a quienes cuenten con Green Card
RELACIONES INTERNACIONALES

Migraciones permitirá el ingreso sin visa a quienes cuenten con Green Card

Las Más Leídas

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana

Luján de Cuyo: basura, calles de tierra y un reclamo de Ugarteche con eco en otras localidades. video
Las imágenes

Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales
Denunció operaciones desde otra comuna

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales

La Pulpera en San Rafael.
Voces del campo

La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales