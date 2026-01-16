Suben los topes de consumo subsidiado de luz en 11 provincias: ¿está incluida Mendoza?

Mendoza no fue alcanzada en la subida de tope del consumo de energía.

Mientras se demora la puesta en marcha el nuevo esquema de subsidio , la Secretaría de Energía definió nuevos bloques de consumo con asistencia estatal a las tarifas de luz durante el verano . Aplicará solo para los hogares del NOA y NEA, para el resto de las regiones incluida Mendoza se mantiene en 300 kWh mensuales.

La medida había sido solicitada por entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas a mediados de diciembre durante una consulta pública. El pedido fue basado en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que identifica zonas “muy cálidas” y “cálidas”.

ENTREVISTA Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"

55% a 60% de ocupación hotelera en el departamento Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

“El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte , donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”, explicaron desde Energía.

La novedad se conoce cuando la aplicación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) - que abarca a los hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía - se postergó y recién entraría en vigencia en febrero.

Con la decisión de la Secretaría de Energía, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe (NEA); Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (NOA) tendrán un mayor bloque de consumo subsidiado de energía eléctrica durante diciembre, enero y febrero ante las altas temperaturas.

Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, energía eléctrica Mendoza, electricidad, tendido eléctrico.jpg El Gobierno de la provincia de Mendoza implementará subsidios en la tarifa de la energía eléctrica que amplían en el horizonte de descuentos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los topes de consumo subsidiados quedaron de la siguiente forma:

En las zonas muy cálidas del NOA y NEA, el bloque subsidiado pasa de 300 kWh a 550 kWh mensuales ;

; Mientras en las zonas cálidas, el bloque se fija en 370 kWh mensuales;

Desde el Gobierno aclararon que, en el resto del país, el tope de consumo con subsidios se mantiene en 300 kWh mensuales.

Cómo es el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

El régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), apunta a trasladar de manera gradual los costos reales de la energía a los usuarios, promover un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores más vulnerables.

La asistencia quedó limitada a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que difunde el Indec.

Aún resta que la Secretaría de Energía oficialice los nuevos precios mayoristas del gas y la generación eléctrica. Luego, se aplicará el nuevo modelo de subsidios focalizados. Se estima que regirá desde febrero y el impacto en las boletas será desde marzo.

En cuanto a los bloques de consumo y las bonificaciones, el nuevo régimen establece que: