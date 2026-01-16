Suben los topes de consumo subsidiado de luz en 11 provincias: ¿está incluida Mendoza?

Mientras se demora la puesta en marcha el nuevo esquema de subsidio, la Secretaría de Energía definió nuevos bloques deconsumo con asistencia estatal a las tarifas de luz durante el verano. Aplicará solo para los hogares del NOA y NEA, para el resto de las regiones incluidaMendoza se mantiene en 300 kWh mensuales.
La medida había sido solicitada por entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas a mediados de diciembre durante una consulta pública. El pedido fue basado en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que identifica zonas “muy cálidas” y “cálidas”.
“El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”, explicaron desde Energía.
La novedad se conoce cuando la aplicación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) - que abarca a los hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía - se postergó y recién entraría en vigencia en febrero.
Con la decisión de la Secretaría de Energía, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe (NEA); Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (NOA) tendrán un mayor bloque de consumo subsidiado de energía eléctrica durante diciembre, enero y febrero ante las altas temperaturas.
Los topes de consumo subsidiados quedaron de la siguiente forma:
En las zonas muy cálidas del NOA y NEA, el bloque subsidiado pasa de 300 kWh a 550 kWh mensuales;
Mientras en las zonas cálidas, el bloque se fija en 370 kWh mensuales;
Desde el Gobierno aclararon que, en el resto del país, el tope de consumo con subsidios se mantiene en 300 kWh mensuales.
Cómo es el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas
El régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), apunta a trasladar de manera gradual los costos reales de la energía a los usuarios, promover un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores más vulnerables.
La asistencia quedó limitada a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que difunde el Indec.
Aún resta que la Secretaría de Energía oficialice los nuevos precios mayoristas del gas y la generación eléctrica. Luego, se aplicará el nuevo modelo de subsidios focalizados. Se estima que regirá desde febrero y el impacto en las boletas será desde marzo.
En cuanto a los bloques de consumo y las bonificaciones, el nuevo régimen establece que:
Los hogares con subsidios pasaron a tener una bonificación del 50% en las boletas de energía eléctrica. Se aplica en un bloque de 300 kWh mensuales en verano e invierno (salvo para las provincias del norte). Y para los meses de otoño y primavera, el tope será 150 kWh por mes.
Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.
El precio del gas para los hogares se mantendrá estable durante todo el año.