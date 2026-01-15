15 de enero de 2026
Sitio Andino
Avanzan los peritajes

Hallazgo de restos humanos en Maipú: apareció una pierna en un segundo rastrillaje

Tras encontrar un cráneo el miércoles, la Policía realizó un nuevo operativo encontró más restos humanos. Cuál es la principal hipótesis.

Las autoridades aclararon que esta versión es preliminar (Imagen ilustrativa)

Foto: Cristian Lozano

En la primera inspección, los investigadores habían encontrado un cráneo humano, mientras que en esta nueva búsqueda hallaron una pierna humana, lo que profundiza la investigación en curso.

Dónde ocurrió el segundo hallazgo

El segundo hallazgo tuvo lugar durante la mañana de este jueves en una chacarita ubicada sobre calle Ecuador al 300, a pocos metros de calle Alsina, en el departamento de Maipú.

homicidio, policia cientifica, peritaje, rastrillaje.jpg
En la primera inspección, los investigadores habían encontrado un cráneo humano (Imagen ilustrativa)

El operativo estuvo a cargo de personal policial y peritos, quienes continúan trabajando en el lugar.

Cuál es la hipótesis preliminar

Según informaron fuentes cercanas a la causa, las primeras hipótesis apuntan a que los huesos encontrados dentro de un contenedor podrían pertenecer a un hombre en situación de calle que solía dormir en el lugar.

No obstante, las autoridades aclararon que esta versión es preliminar y que aún no puede confirmarse la identidad de la persona.

Esperan resultados de análisis genéticos

Desde la investigación señalaron que será clave el resultado de los análisis genéticos que se están realizando para determinar a quién pertenecen los restos humanos encontrados en Maipú.

Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG), ministerio público fiscal, datos genéticos, ADN, cuerpo médico forense, poder judicial
Desde la investigación señalaron que será clave el resultado de los análisis genéticos

Hasta contar con esos informes, el caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en la zona.

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo

El denunciante indicó que su can regresó al domicilio con un cráneo humano, lo que activó un rastrillaje especializado. El sorpresivo episodio activó un operativo de seguridad y una investigación judicial en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Ecuador.

Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó a las autoridades alrededor de las 18:10 del martes que su perro había llevado hasta el patio del domicilio un "hueso humano de gran tamaño" -más tarde se confirmó que corresponde a una pierna- y un cráneo. Sin embargo poder precisar el lugar exacto donde el animal los encontró.

Ante la denuncia, personal de Policía Científica, canes especializados, efectivos del cuerpo especial y de la comisaría jurisdiccional, quienes realizaron un rastrillaje en la zona.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
Aún se trabaja en determinar si los restos óseos corresponden a un hombre o a una mujer (Imagen ilustrativa)

Posteriormente, la ayudante fiscal dispuso que se avance con los peritajes correspondientes. Aún se trabaja en determinar si los restos óseos corresponden a un hombre o a una mujer, así como se espera que, con tareas de rigor del área de genética, se establezca a través del ADN la posible identidad de la persona.

El fiscal de Maipú, Dr. Miranda, dispuso que continúen trabajando en el lugar unidades de Científica, de la Unidad Investigativa Departamental (UID), Canes, Búsqueda de Personas y Homicidios, y que se labren las actuaciones de rigor. Desde el Ministerio de Seguridad se informó que no hay pedidos de paradero activo en la zona.

