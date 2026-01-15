Hallazgo de restos humanos en Maipú: apareció una pierna en un segundo rastrillaje

Tras el hallazgo de restos humanos en Maipú ocurrido durante la mañana del miércoles, este jueves se realizó un segundo rastrillaje en la zona , el cual derivó en el descubrimiento de nuevos restos óseos .

En la primera inspección, los investigadores habían encontrado un cráneo humano , mientras que en esta nueva búsqueda hallaron una pierna humana , lo que profundiza la investigación en curso.

El segundo hallazgo tuvo lugar durante la mañana de este jueves en una chacarita ubicada sobre calle Ecuador al 300 , a pocos metros de calle Alsina , en el departamento de Maipú .

El operativo estuvo a cargo de personal policial y peritos , quienes continúan trabajando en el lugar.

Cuál es la hipótesis preliminar

Según informaron fuentes cercanas a la causa, las primeras hipótesis apuntan a que los huesos encontrados dentro de un contenedor podrían pertenecer a un hombre en situación de calle que solía dormir en el lugar.

No obstante, las autoridades aclararon que esta versión es preliminar y que aún no puede confirmarse la identidad de la persona.

Esperan resultados de análisis genéticos

Desde la investigación señalaron que será clave el resultado de los análisis genéticos que se están realizando para determinar a quién pertenecen los restos humanos encontrados en Maipú.

Desde la investigación señalaron que será clave el resultado de los análisis genéticos

Hasta contar con esos informes, el caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en la zona.

El denunciante indicó que su can regresó al domicilio con un cráneo humano, lo que activó un rastrillaje especializado. El sorpresivo episodio activó un operativo de seguridad y una investigación judicial en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Ecuador.

Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó a las autoridades alrededor de las 18:10 del martes que su perro había llevado hasta el patio del domicilio un "hueso humano de gran tamaño" -más tarde se confirmó que corresponde a una pierna- y un cráneo. Sin embargo poder precisar el lugar exacto donde el animal los encontró.

Ante la denuncia, personal de Policía Científica, canes especializados, efectivos del cuerpo especial y de la comisaría jurisdiccional, quienes realizaron un rastrillaje en la zona.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza Aún se trabaja en determinar si los restos óseos corresponden a un hombre o a una mujer (Imagen ilustrativa) Foto: Cristian Lozano

Posteriormente, la ayudante fiscal dispuso que se avance con los peritajes correspondientes. Aún se trabaja en determinar si los restos óseos corresponden a un hombre o a una mujer, así como se espera que, con tareas de rigor del área de genética, se establezca a través del ADN la posible identidad de la persona.

El fiscal de Maipú, Dr. Miranda, dispuso que continúen trabajando en el lugar unidades de Científica, de la Unidad Investigativa Departamental (UID), Canes, Búsqueda de Personas y Homicidios, y que se labren las actuaciones de rigor. Desde el Ministerio de Seguridad se informó que no hay pedidos de paradero activo en la zona.