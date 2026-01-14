Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita. Foto: Cristian Lozano

Por Celeste Funes







La Policía de Mendoza investiga el hallazgo de restos humanos en una vivienda de Gutiérrez, Maipú, tras el aviso de un vecino. El denunciante indicó que su can regresó al domicilio con un cráneo humano, lo que activó un rastrillaje especializado.

Operativo en Maipú por el macabro hallazgo de huesos humanos El sorpresivo episodio activó un operativo de seguridad y una investigación judicial en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Ecuador. Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó a las autoridades alrededor de las 18:10 del martes que su perro había llevado hasta el patio del domicilio un "hueso humano de gran tamaño" -más tarde se confirmó que corresponde a una pierna- y un cráneo. Sin embargo poder precisar el lugar exacto donde el animal los encontró.

Ante la denuncia, personal de Policía Científica, canes especializados, efectivos del cuerpo especial y de la comisaría jurisdiccional, quienes realizaron un rastrillaje en la zona. Hasta el momento, no han encontrado más restos.

Posteriormente, la ayudante fiscal dispuso que se avance con los peritajes correspondientes. Aún se trabaja en determinar si los restos óseos corresponden a un hombre o a una mujer, así como se espera que, con tareas de rigor del área de genética, se establezca a través del ADN la posible identidad de la persona.

El fiscal de Maipú, Dr. Miranda, dispuso que continúen trabajando en el lugar unidades de Científica, de la Unidad Investigativa Departamental (UID), Canes, Búsqueda de Personas y Homicidios, y que se labren las actuaciones de rigor. Desde el Ministerio de Seguridad se informó que no hay pedidos de paradero activo en la zona.