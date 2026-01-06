Crecieron las ventas por Reyes Magos 2026, pero el gasto promedio registró una fuerte caída

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , las ventas en los comercios minoristas por Reyes Magos crecieron apenas 0,5% , aunque el ticket promedio fue de $36.656 , es decir, $11.425 menos que en 2025, cuando había alcanzado los $48.081.

Según detalla el informe, si se ajusta esta diferencia de ticket entre un año y otro, la caída real fue del 41,9% . En ese marco, el balance advierte que “se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra” . Así, si bien hubo una mayor cantidad de ventas, esto no se tradujo en un aumento del gasto: las elecciones se volcaron hacia regalos más baratos .

En ese sentido, el comportamiento de compra fue más moderado en Reyes Magos que en Navidad , pese a la amplia oferta de medios de pago que presentaron los comercios, con cuotas, promociones bancarias y aceptación de casi todas las tarjetas.

La CAME también detalló el ticket promedio por rubro , donde calzado y marroquinería encabezó el ranking, mientras que librerías se ubicaron en el último lugar:

El consumo minorista fue mejor en Navidad que en Reyes Magos.

Calzado y marroquinería: $45.727

Juguetería: $44.851

Equipos de audio y video, celulares y accesorios: $38.940

Indumentaria: $37.595

Librería: $300.656

En promedio, el gasto por rubro arrojó un ticket general de $36.656.

Cómo evolucionaron las ventas por sector

Más allá del nivel del ticket, los rubros mostraron comportamientos dispares en términos de ventas. Por ejemplo, librerías, pese a haber registrado el ticket más bajo, fue el sector que más creció interanualmente, con una suba del 5%.

En detalle, la evolución por sector fue la siguiente:

Librería: +5%

Equipos de audio y video, celulares y accesorios: +1,1%

Juguetería: +0,9%

Calzado y marroquinería: -1,1%

Indumentaria: -2,5%

Desde la perspectiva del total de los comercios relevados, el 52,8% indicó que las ventas se mantuvieron dentro de lo esperado, mientras que un 29,4% señaló un empeoramiento y un 17,8% manifestó una mejora.