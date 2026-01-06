6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
CONSUMO MINORISTA

Crecieron las ventas por Reyes Magos 2026, pero el gasto promedio registró una fuerte caída

Aunque se vendieron más unidades, el gasto promedio en Reyes Magos retrocedió. Los detalles del informe de la CAME.

Crecieron las ventas por Reyes Magos 2026, pero el gasto promedio registró una fuerte caída

 Por Soledad Maturano

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en los comercios minoristas por Reyes Magos crecieron apenas 0,5%, aunque el ticket promedio fue de $36.656, es decir, $11.425 menos que en 2025, cuando había alcanzado los $48.081.

Según detalla el informe, si se ajusta esta diferencia de ticket entre un año y otro, la caída real fue del 41,9%. En ese marco, el balance advierte que “se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra”. Así, si bien hubo una mayor cantidad de ventas, esto no se tradujo en un aumento del gasto: las elecciones se volcaron hacia regalos más baratos.

En ese sentido, el comportamiento de compra fue más moderado en Reyes Magos que en Navidad, pese a la amplia oferta de medios de pago que presentaron los comercios, con cuotas, promociones bancarias y aceptación de casi todas las tarjetas.

reyes magos
El consumo minorista fue mejor en Navidad que en Reyes Magos.

Los rubros con mayor ticket promedio en Reyes Magos 2026

La CAME también detalló el ticket promedio por rubro, donde calzado y marroquinería encabezó el ranking, mientras que librerías se ubicaron en el último lugar:

  • Calzado y marroquinería: $45.727
  • Juguetería: $44.851
  • Equipos de audio y video, celulares y accesorios: $38.940
  • Indumentaria: $37.595
  • Librería: $300.656

En promedio, el gasto por rubro arrojó un ticket general de $36.656.

Cómo evolucionaron las ventas por sector

Más allá del nivel del ticket, los rubros mostraron comportamientos dispares en términos de ventas. Por ejemplo, librerías, pese a haber registrado el ticket más bajo, fue el sector que más creció interanualmente, con una suba del 5%.

En detalle, la evolución por sector fue la siguiente:

  • Librería: +5%
  • Equipos de audio y video, celulares y accesorios: +1,1%
  • Juguetería: +0,9%
  • Calzado y marroquinería: -1,1%
  • Indumentaria: -2,5%

Desde la perspectiva del total de los comercios relevados, el 52,8% indicó que las ventas se mantuvieron dentro de lo esperado, mientras que un 29,4% señaló un empeoramiento y un 17,8% manifestó una mejora.

