Crecieron las ventas por Reyes Magos 2026, pero el gasto promedio registró una fuerte caída

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en los comercios minoristas por Reyes Magos crecieron apenas 0,5%, aunque el ticket promedio fue de $36.656, es decir, $11.425 menos que en 2025, cuando había alcanzado los $48.081.
Según detalla el informe, si se ajusta esta diferencia de ticket entre un año y otro, la caída real fue del 41,9%. En ese marco, el balance advierte que “se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra”. Así, si bien hubo una mayor cantidad de ventas, esto no se tradujo en un aumento del gasto: las elecciones se volcaron hacia regalos más baratos.
En ese sentido, el comportamiento de compra fue más moderado en Reyes Magos que en Navidad, pese a la amplia oferta de medios de pago que presentaron los comercios, con cuotas, promociones bancarias y aceptación de casi todas las tarjetas.
Los rubros con mayor ticket promedio en Reyes Magos 2026
La CAME también detalló el ticket promedio por rubro, donde calzado y marroquinería encabezó el ranking, mientras que librerías se ubicaron en el último lugar:
Calzado y marroquinería: $45.727
Juguetería: $44.851
Equipos de audio y video, celulares y accesorios: $38.940
Indumentaria: $37.595
Librería: $300.656
En promedio, el gasto por rubro arrojó un ticket general de $36.656.
Cómo evolucionaron las ventas por sector
Más allá del nivel del ticket, los rubros mostraron comportamientos dispares en términos de ventas. Por ejemplo, librerías, pese a haber registrado el ticket más bajo, fue el sector que más creció interanualmente, con una suba del 5%.
En detalle, la evolución por sector fue la siguiente:
Librería: +5%
Equipos de audio y video, celulares y accesorios: +1,1%
Juguetería: +0,9%
Calzado y marroquinería: -1,1%
Indumentaria: -2,5%
Desde la perspectiva del total de los comercios relevados, el 52,8% indicó que las ventas se mantuvieron dentro de lo esperado, mientras que un 29,4% señaló un empeoramiento y un 17,8% manifestó una mejora.