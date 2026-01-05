Reyes Magos en crisis: el "efecto Chile" y el avance de las ferias golpean al comercio de Mendoza. Imagen creada con IA

A pocas horas de la llegada de los Reyes Magos , los comerciantes de la provincia de Mendoza confirman una tendencia irreversible: el ocaso de aquella vieja tradición donde Melchor, Gaspar y Baltasar eran los encargados de traer los juguetes más costosos. Hoy, la realidad muestra un panorama dispar, con ventas estancadas y un desplazamiento del consumo hacia la Navidad.

Gustavo Fernández , referente de la Cámara del Juguete y Librerías de Mendoza , analizó con preocupación el escenario actual. Según el comerciante, el cambio de paradigma es evidente y se da, sobre todo, en Mendoza: "Antes, para Navidad se regalaba una atención, algo para el arbolito, y el regalo fuerte -la bicicleta, el karting o la muñeca grande- era para Reyes. Hoy es al revés: la venta fuerte es en diciembre y ahora queda solo el remanente".

bolsillo Reyes Magos: los regalos aumentan hasta 33% y el gasto promedio roza los $60.000

Uno de los factores que más ha golpeado al comercio legalmente constituido en Mendoza es la cercanía con Chile. Con el inicio de la temporada de vacaciones, miles de mendocinos cruzan la cordillera a diario , transformando el descanso en una oportunidad de compra que vacía las góndolas del vecino país.

Reyes Magos: desde la Cámara del Juguete advirtieron que el panorama no fue muy bueno.

"No se trata solo de juguetes. El "golpe de Chile" se siente también en el rubro escolar. Muchos padres aprovechan el viaje para adquirir zapatillas, mochilas, indumentaria y útiles, adelantándose al ciclo lectivo y restando esa masa de dinero al mercado interno mendocino", sintetizó Fernández.

shopping chile.jpg El "efecto Chile" se siente en varios rubros, no sólo en juguetes.

La sombra de la informalidad

A la competencia externa se suma la interna. Los comerciantes locales manifestaron su malestar por las ferias temporales, como la instalada en el Predio de la Virgen.

"Estábamos ilusionados en que no se hicieran este año", confesó Fernández, calificando algunas de estas instalaciones como "promiscuas" por la falta de servicios básicos como el agua.

Aunque las cifras oficiales hablan de una concurrencia de 5.000 personas en las últimas horas, desde la Cámara relativizan el éxito y aseguran que la tendencia general sigue siendo a la baja en comparación con fechas como el Día del Niño.

Feria del Juguete en Guaymallén. Los comerciantes se mostraron muy enojados con la instalación de la feria del juguete en Guaymallén.

Stock viejo y financiamiento

Un dato revelador de esta crisis es el comportamiento del stock. Durante la última Navidad, muchos comercios vendieron bien, pero esto no se tradujo en pedidos a los fabricantes.

"Los jugueteros prefirieron "limpiar" la mercadería que les había quedado del Día del Niño, lo que generó un alivio financiero para el minorista, pero un estancamiento para la industria nacional y los importadores", dijo Fernández.

Finalmente, el informe destaca que la capacidad de compra de los mendocinos está sostenida casi exclusivamente por el endeudamiento.

"Más del 75% de las ventas se realizaron con medios de pago electrónicos, con un predominio absoluto de la tarjeta de crédito en cuotas", cerró el empresario.