4 de enero de 2026
{}
Reyes Magos: los regalos aumentan hasta 33% y el gasto promedio roza los $60.000

Los regalos por el Día de Reyes Magos, que se celebrará este martes 6 de enero, registran aumentos de hasta el 33% interanual, aunque con subas por debajo de la inflación.

Los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra el martes 6 de enero, registran un aumento de hasta el 33% con relación al año pasado y el gasto promedio alcanzará los $59.500 por obsequio, según estimó un informe de la consultora Focus Market.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reveló que la proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% regalará Juguetes, el 20% Indumentaria y el 14% libros didácticos, entre otros.

En la categoría de mayor requerimiento, los precios subieron por debajo de la inflación.

De esta manera, precisó que los mismos juguetes relevados en 2025 tienen un aumento interanual de hasta un 33%, donde el juego de memoria que en el año pasado tenía un precio de $28.491, en 2026 su precio es $37.990.

Con el relevamiento de precios elaborado, la consultora proyectó que este año el gasto promedio por regalo es de $59.500, lo que representa un 25% más que el año anterior, ya que en 2025 el costo alcanzó los $47.460.

Entre el Top 10 de los juguetes más pedidos por los chicos para Reyes, los precios arrancan en $9.000 con un Juego de Magia, una Mascota interactiva por $31.500, Monopatín plegable por $184.000, y el Robot Vader (70cm) por $499.950, entre otros.

Al analizar la variación de precios por debajo de la inflación, el director de Focus Market, Damián Di Pace indicó que “esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañado de ofertas, promociones y descuentos”.

Con respecto a los canales elegidos por los Reyes Magos para realizar la compra de los regalos, sigue liderando el canal tradicional de Centros Comerciales a Cielo Abierto con el 30%, le sigue el Comercio Electrónico con un 28% (Marketplace 38%, Sitio web 30%, Instagram 18%, Facebook 8%, y Otros 6%), y Shopping con el 22%, entre otros.

En este sentido, Di Pace manifestó que “la proyección de ventas para Reyes se apoya fuertemente en una estrategia de omnicanalidad, donde los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenidas conviven de manera simbiótica con el comercio electrónico”.

Asimismo, destacó que “esta combinación permite ampliar el alcance y llegar con mayor eficiencia al consumidor hasta la noche de Reyes donde muchos compran online y retiran en punto de venta físico o optan por envío a domicilio”.

Reyes Magos 2026: promociones y descuentos

Bancos:

  • 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés: Shoppings, Indumentaria, Jugueterías, Librerías, Perfumerías, entre otros.
  • 50% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés: Jugueterías (en rodados y juguetes marcas internacionales.

Market Place

Hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés: Deportes, Gaming, Juegos y juguetes, entre otros. Envío gratis en las primeras compras.

Supermercados

12 cuotas sin interés: Bicicletas y Juguetes.

Llevando 2 productos el 2do con 80% descuento.: juguetes, pelotas inflables, y juegos de verano, Del 26/12/25 al 05/01/26, con tarjeta del Supermercado, y tarjetas de crédito.

