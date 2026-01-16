Minería: con alta participación cerró la convocatoria del Ciclo + Capacidad Local

La convocatoria del Ciclo de Encuentros + Capacidad Local , impulsada por la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, cerró con una alta participación y un total de 138 propuestas de capacitación , orientadas a fortalecer la innovación, la sostenibilidad y la competitividad de los proveedores locales de la cadena minera.

Las propuestas fueron presentadas por empresas, cámaras empresarias, profesionales independientes, instituciones públicas, universidades y centros de investigación , y ahora serán evaluadas para definir quiénes integrarán la agenda definitiva del ciclo, en el marco de una minería moderna, sostenible y competitiva en la provincia.

El ciclo fue diseñado como una herramienta clave para acompañar el proceso de transformación del sector minero, con énfasis en la innovación , la profesionalización del entramado empresarial y la creación de nuevas oportunidades para los proveedores locales. A través de los encuentros, se apunta a fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, con una mirada integral sobre los desafíos actuales de la actividad.

“Las propuestas comenzaron a ser evaluadas para seleccionar a quienes integrarán la agenda definitiva del ciclo”, detalló el director de Minería, Jerónimo Shantal. “Con esta convocatoria buscamos consolidar una verdadera red territorial de aprendizaje, cooperación y alianzas estratégicas , que nos permita fortalecer capacidades locales y construir una minería más sostenible, moderna y regionalmente integrada”, agregó.

En esa línea, Shantal destacó que “el alto nivel de participación evidencia la existencia de un entramado de actores con capacidades técnicas, vocación de cooperación y disposición a contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor minera”. Según explicó, esta articulación entre sectores constituye uno de los principales objetivos de la iniciativa, en la convicción de que el desarrollo territorial requiere una construcción colectiva y de largo plazo.

Por su parte, el coordinador de Sostenibilidad de la Dirección de Minería, Javier Frias, subrayó el enfoque estratégico del ciclo: “Este espacio nació con la vocación de tender puentes entre el sector productivo, el ámbito académico y el Estado, entendiendo que la sostenibilidad no se construye de manera aislada, sino a partir del diálogo, la formación continua y el intercambio de experiencias. Queremos contribuir a profesionalizar el entramado empresarial y al desarrollo territorial de una cadena de valor minera más sólida”.

Funcionarios destacaron que el alto nivel de participación de cuenta de actores con capacidades técnicas para la actividad.

Ejes estratégicos para la capitación minera

Las propuestas recibidas fueron organizadas en ejes temáticos estratégicos definidos en función de los desafíos futuros del sector. Entre los principales se destacaron la gestión empresarial responsable y la sostenibilidad, con énfasis en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza; la innovación y la eficiencia productiva, orientadas a la adopción de nuevas tecnologías y a la optimización de recursos; y el financiamiento, la gestión de riesgos y la apertura a nuevos mercados.

Las instituciones participantes presentaron iniciativas que incluyeron el título de la actividad, una descripción de los contenidos, información sobre los disertantes y el aporte específico de cada capacitación al fortalecimiento de los proveedores vinculados a la actividad minera. Los formatos propuestos fueron variados, desde exposiciones técnicas y presentación de casos hasta talleres y paneles de intercambio, todos con una duración máxima de 45 minutos.

Con el cierre de esta etapa, la Dirección de Minería avanza en el proceso de evaluación y selección de las propuestas, con el objetivo de conformar una agenda que represente la diversidad de miradas, saberes y experiencias presentadas.

De este modo, el Ciclo de Encuentros + Capacidad Local se consolida como una plataforma de formación y articulación destinada a fortalecer una minería integrada al territorio, con mayor valor agregado y estándares cada vez más exigentes en sostenibilidad, innovación y competitividad.