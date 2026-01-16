16 de enero de 2026
{}
Migraciones permitirá el ingreso sin visa a quienes cuenten con Green Card

El Gobierno nacional habilitó el ingreso sin visa para quienes tengan Green Card. Qué implica la decisión y a qué viajeros alcanza.

 Por Soledad Maturano

El Gobierno nacional informó que no será necesaria la visa para ingresar al país en el caso de las personas que cuenten con residencia permanente de Estados Unidos (Green Card). La medida fue confirmada por la Dirección Nacional de Migraciones y busca simplificar los requisitos de admisión.

Desde Migraciones sostienen que las Green Cards brindan garantías suficientes en materia de seguridad, ya que son otorgadas tras rigurosos procesos de evaluación y control. En ese sentido, el comunicado oficial señaló que la decisión se apoya en la confianza en los mecanismos de seguridad estadounidenses, al considerar que sus titulares cumplen condiciones adecuadas para el ingreso sin requisitos adicionales.

Cuál es su alcance

Estados Unidos suspende visas de inmigrante a 75 países por decisión del gobierno de Trump
green card eeuu 1
Desde Migraciones sostienen que las Green Cards brindan garantías suficientes en materia de seguridad.

Sturzenegger destacó el impacto en turismo y negocios

A través de su cuenta en X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y precisó que Migraciones dejará de exigir visa a ciudadanos chinos, indios y dominicanos que cuenten con una Green Card vigente.

Según el funcionario, la decisión facilitará que unos 4 millones de personas puedan visitar la Argentina de manera más simple. En ese marco, Sturzenegger afirmó que es una decisión estimulante: "Una manera de desarrollar el turismo y los negocios en Argentina es facilitando la llegada de los mismos sin que la planificación del viaje en sí ya sea una valla infranqueable".

