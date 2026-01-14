14 de enero de 2026
Sitio Andino
Estados Unidos suspende visas de inmigrante a 75 países por decisión del gobierno de Trump

La medida comenzará el 21 de enero y afecta a países de América Latina, África y Asia. No alcanza a visas de turismo, estudio o negocios. Cuáles son los países alcanzados.

Nuevas restricciones para las visas en EEUU.

Mundo

El gobierno de Donald Trump anunció que Estados Unidos suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ofensiva contra la inmigración que comenzará a regir a partir del 21 de enero.

La medida fue confirmada por el Departamento de Estado, que aclaró que no se verán afectados los visados de no inmigrante, como los de turismo, estudios, negocios o trabajos temporales, sino únicamente aquellos que permiten residir de forma permanente en el país.

Qué países están alcanzados por la suspensión de visas de Estados Unidos

Entre los países afectados figuran Brasil, Colombia, Cuba, Uruguay, Guatemala, Haití, Nicaragua y Somalia, además de Rusia, Irán, Afganistán, Egipto, Marruecos, Nigeria, Irak, Tailandia y Yemen, entre otros.

Según trascendió, varios de los países incluidos ya integraban listas previas de restricciones migratorias o prohibiciones de viaje impulsadas por la administración estadounidense.

En el caso de América del Sur, los países alcanzados tienen gobiernos de izquierda, un dato que fue destacado por medios estadounidenses al analizar el trasfondo político de la decisión.

Donald Trump foto
El gobierno de Donald Trump suspende la visa de inmigración a 75 países.

El argumento oficial: evitar la “carga pública”

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo de la suspensión es evitar el ingreso de inmigrantes que puedan depender de asistencia social y beneficios públicos.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos”, señaló en un comunicado oficial.

La medida se apoya en la disposición migratoria conocida como “carga pública”, que habilita a los funcionarios consulares a rechazar solicitudes de visa en función de factores como edad, salud, situación financiera, dominio del idioma inglés o antecedentes laborales.

La suspensión se enmarca en una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por Trump desde su regreso al poder. En noviembre pasado, el gobierno ya había ordenado a los consulados aplicar controles más estrictos para negar visas a solicitantes considerados de “alto riesgo” para el sistema de asistencia social.

Además, el Departamento de Estado informó que revocó más de 100.000 visas en el último año, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional indicó que más de 605.000 personas fueron deportadas y que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.

La decisión llega un día después de que la Casa Blanca anunciara el fin del estatus de protección temporal para inmigrantes somalíes, en medio de acusaciones de fraude vinculadas al uso de fondos federales en el estado de Minnesota.

Trump, que ha manifestado reiteradamente su intención de reducir la inmigración proveniente de países no europeos, volvió a generar controversia con declaraciones duras hacia comunidades inmigrantes, al tiempo que expresó su preferencia por fomentar la llegada de ciudadanos de países escandinavos.

