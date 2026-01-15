Alejandro Molero explotó contra las fake news sobre su gestión y su vida personal

El intendente de General Alvear , Alejandro Molero , presentó ocho de los doce camiones nuevos que adquirió el Municipio como parte del proceso de renovación del parque automotor . En ese marco, apuntó contra las fake news que circularon en redes sociales , tanto sobre la gestión como sobre su vida personal.

En conferencia de prensa, el jefe comunal dedicó parte de su mensaje a responder acusaciones que circularon en redes sociales . “ Entendemos que las redes sociales son una herramienta de difusión y de información muy valiosa , pero utilizarlas con irresponsabilidad, con malicia o buscando algún tipo de rédito político nos hace muy mal a todos como sociedad ”, sostuvo.

En ese sentido, Molero mencionó la difusión de noticias falsas en los últimos días . “ Hemos visto falsas denuncias y falsas noticias que hablan de un municipio quebrado y fundido , cuando hoy estamos invirtiendo $1.500 millones en camiones , $2.700 millones en obras sobre la avenida principal y $4.300 millones en un proyecto de desarrollo de la costanera del río ”, detalló.

El funcionario también se refirió a las políticas de seguridad que se implementan en el departamento . “ Estamos invirtiendo en seguridad como nunca antes , con la creación de la primera División de Delitos Tecnológicos en General Alvear , con policías formados para la investigación y la prevención, además de la capacitación para el patrullaje con drones ”, explicó.

Nuevos Camiones General Alvear, Alejandro Molero 15-01-26 Alejandro Molero presentó nuevos camiones y criticó el mal uso de las redes sociales. Foto: Municipalidad de General Alvear

Sobre los ataques personales, entre ellos una supuesta paternidad extramatrimonial, y el impacto social de este tipo de situaciones, Molero fue contundente: “No lo digo por este intendente, lo digo como sociedad. Estas acciones están afectando la vida de jóvenes y de familias, y no podemos permitir que nos contaminen desde afuera con maldad”.

Finalmente, llamó a enfocar los esfuerzos en el trabajo colectivo y el crecimiento del departamento. “General Alvear está en el radar de la provincia por primera vez, estamos siendo acompañados y estamos haciendo obras que van a trascender generaciones, mientras mejoramos los servicios básicos en medio de una crisis”, afirmó.

En ese sentido, sentenció: “Enfoquémonos en las cosas que nos suman. A la estupidez se la combate con la verdad y nosotros tenemos que trabajar y decir la verdad”.

Nuevos camiones para renovar el parque automotor municipal

El jefe comunal destacó la importancia de la inversión para mejorar los servicios municipales. “La satisfacción de poder renovar la flota del municipio después de tantos años en los que no se compraban vehículos de esta magnitud. Estos son los primeros ocho; la semana próxima estarán llegando compactadores de basura, camiones de menor porte y otros de gran porte, que van a completar la renovación integral de la flota del municipio de General Alvear”, expresó.

Molero precisó que se trata de una inversión superior a los $1.500 millones y remarcó el impacto directo en el funcionamiento diario del municipio. “Veníamos trabajando con vehículos modelos 70 y 80, con más de 30 años de uso, lo que los hacía totalmente ineficientes. Pasaban más días en el taller que en la calle”, señaló, al tiempo que subrayó la responsabilidad de preservar estas nuevas unidades para el futuro.

Nuevos Camiones General Alvear, Alejandro Molero 15-01-26 La nueva flota de camiones que presentó Alejandro Molero para General Alvear. Foto: Municipalidad de General Alvear

En ese marco, indicó que los camiones serán distribuidos en todo el departamento. “Son 12 camiones en total; estamos presentando los primeros ocho, que son camiones regadores y volcadores, y cada uno irá a los distritos para mejorar el servicio que se brinda a los vecinos”, afirmó.