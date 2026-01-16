16 de enero de 2026
Cuánto necesitó una familia para la crianza de un niño en diciembre de 2025

La crianza en Argentina tuvo un nuevo aumento en diciembre. El INDEC reveló cuánto necesitó una familia y cómo evolucionaron los costos en 2025.

Por Sitio Andino Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la canasta de crianza aumentó 2,5% en diciembre de 2025, una suba que se ubicó por debajo de la inflación del mismo mes, que fue del 2,8%. En el acumulado de todo 2025, el incremento fue del 18,8%, casi 13 puntos menos que el IPC anual, que cerró en 31,5%.

En términos monetarios, el costo de la crianza mostró que en diciembre los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para cubrir los gastos vinculados a niños y niñas, con variaciones según la edad.

crianza juguetes
Los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para criar a un hijo.

Cuánto cuesta criar a un niño en Argentina

El INDEC desagrega la canasta de crianza por tramos etarios y establece los siguientes valores mensuales:

  • Recién nacidos y menores de un año: $460.178.
  • Niños de 1 a 3 años: $547.913.
  • Niños de 4 a 5 años: $466.596.
  • Niños de 6 a 12 años: $586.627.

Qué mide la canasta de crianza

La canasta de crianza es un indicador que estima los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Incluye gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, y también contempla los costos de cuidado, calculados a partir del tiempo dedicado a estas tareas y valorizados según la categoría de Asistencia y cuidado de personas del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación busca visibilizar el valor económico de las tareas de cuidado —históricamente no remuneradas— y funciona como referencia en procesos judiciales, especialmente para la determinación de cuotas alimentarias.

