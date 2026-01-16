Cuánto necesitó una familia para la crianza de un niño en diciembre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la canasta de crianza aumentó 2,5% en diciembre de 2025 , una suba que se ubicó por debajo de la inflación del mismo mes, que fue del 2,8% . En el acumulado de todo 2025, el incremento fue del 18,8% , casi 13 puntos menos que el IPC anual, que cerró en 31,5%.

En términos monetarios, el costo de la crianza mostró que en diciembre los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para cubrir los gastos vinculados a niños y niñas, con variaciones según la edad.

El INDEC desagrega la canasta de crianza por tramos etarios y establece los siguientes valores mensuales:

La canasta de crianza es un indicador que estima los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Incluye gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, y también contempla los costos de cuidado, calculados a partir del tiempo dedicado a estas tareas y valorizados según la categoría de Asistencia y cuidado de personas del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación busca visibilizar el valor económico de las tareas de cuidado —históricamente no remuneradas— y funciona como referencia en procesos judiciales, especialmente para la determinación de cuotas alimentarias.