15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Voces del campo

La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales

La planta de San Rafael sigue procesando duraznos, damascos y ciruelas, transformando frutas perecederas en pulpas con hasta dos años de vida útil

La Pulpera en San Rafael.

La Pulpera en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En medio de una situación compleja para el agro en la provincia de Mendoza, La Pulpera de San Rafael se consolida como un espacio para que los productores puedan llevar su fruta. Mientras varias fábricas no están recibiendo materia prima, la planta de Cuadro Nacional sigue trabajando, lo que significa un apoyo fundamental para la producción sanrafaelina.

Actualmente se elaboran pulpas de durazno, damasco y ciruela, con materia prima proveniente de zonas como Cuadro Benegas, Rama Caída, Salto de las Rosas y llega a destinos internacionales como Italia, Colombia, Brasil, entre otros

Lee además
Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana
La inseguridad volvió a hacerse presente en el club Balloffet. video
San Rafael

La inseguridad vuelve a golpear a un club que se mantiene a pulmón

Cappadona explicó que los créditos otorgados por el Municipio se destinan exclusivamente a la compra de materia prima: “Ese dinero llega directamente a los productores. La base del trabajo social de La Pulpera es transformar materia prima perecedera en un producto no perecedero”.

Desde su creación, la planta ha procesado alrededor de 70 millones de kilos de fruta que, de no existir esta alternativa, se hubieran perdido. Frutas que antes se malvendían o se descartaban, hoy se transforman en pulpas con hasta dos años de vida útil, permitiendo mejor comercialización.

image

“Acá tenemos la fruta que nadie compra”

Miguel Antequera es productor de durazno y contó que “si no fuera por la Pulpera no tendríamos donde llevar la producción. Un durazno es el trabajo de los 365 días del año y muchas veces ese sacrificio no está valorado. Acá traemos fruta que no nos compra nadie y sin esta posibilidad sería muy difícil seguir produciendo”.

Fernando Ugarte, tiene damascos y dijo que “me ha salvado traerlo a La Pulpera. Por el precio y por el anticipo que nos dieron para poder levantar la cosecha. Para el productor esto es un salvavidas”.

Vicente García agregó que “la Pulpera es lo único que nos está salvando. Antes la fruta se tiraba y se perdían miles de kilos. Hoy esa fruta no se pierde y eso para nosotros es una bendición”.

Sergio González, pequeño productor de calle La Intendencia, destacó el rol inclusivo del proyecto: “La Pulpera es un cobijo para los pequeños productores. Si no existiera, estaríamos afuera del circuito productivo, porque las fábricas trabajan solo con grandes volúmenes”.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en San Rafael a un empleado acusado de estafar y robar en una cabaña turística

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Se delató solo: robó más de $700 mil y ofrecía lo robado por Internet en San Rafael

San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

La miel sanrafaelina conquista mercados internacionales

Reinas vendimiales de San Rafael se capacitan en historia, cultura y turismo local

El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico

LO QUE SE LEE AHORA
Godoy Cruz y una nueva edición de Que vuelvan los lentos.
Música y memoria

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

Las Más Leídas

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ocurrió en Ruta 146 y Puente del Rio Diamante
Investigan las causas

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció