La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales

En medio de una situación compleja para el agro en la provincia de Mendoza , La Pulpera de San Rafael se consolida como un espacio para que los productores puedan llevar su fruta . Mientras varias fábricas no están recibiendo materia prima, la planta de Cuadro Nacional sigue trabajando, lo que significa un apoyo fundamental para la producción sanrafaelina .

Actualmente se elaboran pulpas de durazno, damasco y ciruela , con materia prima proveniente de zonas como Cuadro Benegas, Rama Caída, Salto de las Rosas y llega a destinos internacionales como Italia, Colombia, Brasil, entre otros

Cappadona explicó que los créditos otorgados por el Municipio se destinan exclusivamente a la compra de materia prima: “Ese dinero llega directamente a los productores. La base del trabajo social de La Pulpera es transformar materia prima perecedera en un producto no perecedero”.

Desde su creación, la planta ha procesado alrededor de 70 millones de kilos de fruta que, de no existir esta alternativa, se hubieran perdido. Frutas que antes se malvendían o se descartaban, hoy se transforman en pulpas con hasta dos años de vida útil, permitiendo mejor comercialización.

“Acá tenemos la fruta que nadie compra”

Miguel Antequera es productor de durazno y contó que “si no fuera por la Pulpera no tendríamos donde llevar la producción. Un durazno es el trabajo de los 365 días del año y muchas veces ese sacrificio no está valorado. Acá traemos fruta que no nos compra nadie y sin esta posibilidad sería muy difícil seguir produciendo”.

Fernando Ugarte, tiene damascos y dijo que “me ha salvado traerlo a La Pulpera. Por el precio y por el anticipo que nos dieron para poder levantar la cosecha. Para el productor esto es un salvavidas”.

Vicente García agregó que “la Pulpera es lo único que nos está salvando. Antes la fruta se tiraba y se perdían miles de kilos. Hoy esa fruta no se pierde y eso para nosotros es una bendición”.

Sergio González, pequeño productor de calle La Intendencia, destacó el rol inclusivo del proyecto: “La Pulpera es un cobijo para los pequeños productores. Si no existiera, estaríamos afuera del circuito productivo, porque las fábricas trabajan solo con grandes volúmenes”.