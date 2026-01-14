La miel sanrafaelina conquista mercados internacionales

Unas 10 toneladas de miel de San Rafael , distribuidas en 30 tambores, se exportan y comercializan a diferentes destinos internacionales. Esto es gracias al trabajo conjunto entre los apicultores y la Sala Comunitaria de Extracción de la Municipalidad de San Rafael .

El trabajo realizado a lo largo del año permite que la producción local pueda llegar a exigentes mercados y de alto consumo como Estados Unidos, Japón y países de Europa . “Es un día especial para la sala y para todo el sector apícola sanrafaelino”, explicó el responsable de la planta Alberto Stagnitti.

La sala brinda acompañamiento permanente al sector productivo sanrafaelino, facilitando el proceso de extracción y fortaleciendo la cadena productiva. Desde 2006, el estado sanrafaelino apoya permanentemente a los apicultores , un segmento muy importante de la producción local.

“Invitamos a los productores a sumarse y utilizar el servicio de extracción. Los interesados pueden acercarse a Tulio Angrimán 1500 para solicitar turno y realizar la extracción de su producción”, remarcó Stagnitti.

Nuevo espacio de fraccionamiento

Una noticia muy importante es que ya se está trabajando la futura puesta en marcha de una sala de fraccionamiento. De esta forma se podrá agregar valor al producto y abrir nuevas oportunidades para los apicultores.

Miel sanrafaelina para el mundo

