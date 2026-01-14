Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, todos conocemos a alguien (o incluso nos reconocemos a nosotros mismos) que no soporta el calor, especialmente durante el verano. Según la psicología, este comportamiento puede revelar aspectos específicos y en esta nota te contamos todo lo que debés saber.

calor (2) Qué revela la psicología sobre quienes no soportan el calor Por qué algunas personas no soportan el calor, según la psicología Según información de La Nación, los psicólogos señalan que, en algunas personas, las altas temperaturas pueden generar irritabilidad, cansancio constante, dificultades para dormir y una sensación general de incomodidad.

Incluso existe un fenómeno conocido como depresión estival, menos difundido que la versión invernal, pero igualmente real, que se manifiesta con malestar emocional, insomnio, pérdida de apetito y problemas de concentración.

Quienes no disfrutan del verano suelen ser más introspectivos, valorar la rutina y sentirse a gusto en ambientes tranquilos. Esta aversión al calor no refleja pesimismo ni negatividad; muchas veces responde a una sensibilidad física y emocional más pronunciada frente a las altas temperaturas, la humedad y las multitudes.

En conclusión, entender por qué algunas personas no soportan el calor nos ayuda a conocer mejor la relación entre personalidad y emociones. Si te interesa explorar otros comportamientos humanos curiosos, leé también por qué algunas personas escuchan música muy fuerte según la psicología.

