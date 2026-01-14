14 de enero de 2026
Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor

Descubrí qué revela la psicología sobre quienes no soportan el calor y cómo este comportamiento puede reflejar aspectos de la personalidad y emociones.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, todos conocemos a alguien (o incluso nos reconocemos a nosotros mismos) que no soporta el calor, especialmente durante el verano. Según la psicología, este comportamiento puede revelar aspectos específicos y en esta nota te contamos todo lo que debés saber.

Según información de La Nación, los psicólogos señalan que, en algunas personas, las altas temperaturas pueden generar irritabilidad, cansancio constante, dificultades para dormir y una sensación general de incomodidad.

Incluso existe un fenómeno conocido como depresión estival, menos difundido que la versión invernal, pero igualmente real, que se manifiesta con malestar emocional, insomnio, pérdida de apetito y problemas de concentración.

Quienes no disfrutan del verano suelen ser más introspectivos, valorar la rutina y sentirse a gusto en ambientes tranquilos. Esta aversión al calor no refleja pesimismo ni negatividad; muchas veces responde a una sensibilidad física y emocional más pronunciada frente a las altas temperaturas, la humedad y las multitudes.

